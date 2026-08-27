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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسوشيتد برس: مخزونات صواريخ باتريوت الأمريكية في أوروبا تجاوزت مرحلة الخطر بسبب حرب إيران

أمريكا
أمريكا
أ ش أ

يعاني الجيش الأمريكي من نقص "تجاوز مرحلة الخطر" في الصواريخ الاعتراضية المتقدمة في أوروبا، والذي نجم بشكل كبير عن حرب الرئيس دونالد ترامب مع إيران، وفقا لما صرح به مسؤول دفاعي أمريكي في أوروبا ومسؤول في حلف الناتو لوكالة أسوشيتد برس، مما يثير مخاوف بشأن الثغرات الأمنية في دول الناتو أمام أي هجوم روسي محتمل.

وقال المسؤول الدفاعي الأمريكي، إن النقص الأكثر إثارة للقلق يتعلق بصواريخ باتريوت الاعتراضية، التي يمكنها إسقاط الصواريخ الباليستية الروسية فائقة السرعة. وأكد مسؤول الناتو انخفاض مخزونات صواريخ باتريوت لدى القوات الأمريكية وقوات الناتو في أوروبا. وتحدث كلاهما شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة أمور عسكرية حساسة.

وقال المسؤول الدفاعي الأمريكي إنه في حال وقوع هجوم بصواريخ باليستية روسية على مقر قيادة عسكري أو محطة طاقة على سبيل المثال، فقد يجد الناتو نفسه في موقف مشابه لموقف أوكرانيا التي تفتقر لصواريخ باتريوت، ويكون مجبرا على "تلقي اللكمة تلو الأخرى في الوجه".

وأضاف أن الجيش الأمريكي في أوروبا "بالتأكيد" لا يمتلك ما يكفي من صواريخ باتريوت لوقف أي هجوم مستمر محتمل بالصواريخ الباليستية، وستكون لديه قدرة "محدودة للغاية" للدفاع ضد ضربة صاروخية باليستية واحدة أو صاروخ روسي ضال يخرج عن مساره.

ويوضح ذلك التداعيات المتتالية لقرار ترامب شن حرب ضد إيران، وهو صراع يدخل شهره السادس يوم الجمعة. فقد تم نقل المخزونات الصاروخية الأمريكية في أوروبا إلى الشرق الأوسط، حيث أطلق الحلفاء الأمريكيون والخليجيون أعدادا كبيرة من الصواريخ الاعتراضية، بما في ذلك باتريوت، لإحباط الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية. وتسببت بعض تلك الهجمات في مقتل وإصابة جنود أمريكيين.

وعلى الرغم من أنه لا يتوقع شن هجوم باليستي روسي ضد دول الناتو في المدى القريب، إلا أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف ذهب إلى موسكو هذا الأسبوع لتحذير روسيا من القيام بهجوم، حسبما أفادت صحيفة "وال ستريت جورنال". وقد قلل ترامب من أهمية تلك الزيارة النادرة والسرية، قائلا إنها كانت "نوعا ما شبه روتينية".

ويقول مسؤولون أوروبيون ومن الناتو إن روسيا قد تكون في وضع يسمح لها بمهاجمة دول في التحالف بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن ترتد مخزونات باتريوت بحلول ذلك الوقت. وفي هذه الأثناء، يمكن لحرب روسيا في أوكرانيا أن تعيق قدرتها على تنفيذ أي هجوم صاروخي على أوروبا، حيث سيكون من الصعب على موسكو خوض حرب جوية على جبهتين.

ويوجد شعور بالنقص في صواريخ باتريوت بشكل أكثر حدة في أوكرانيا، حيث يطالب المسؤولون بمزيد من الدعم في مجال الدفاع الجوي، وحيث أدت عمليات النقل الأمريكية السابقة أيضاً إلى استنزاف بعض الإمدادات. وتقول كييف إن صواريخ باتريوت الأمريكية الصنع هي الوحيدة القادرة على وقف الصواريخ الباليستية الروسية المتقدمة، والتي تخترق الدفاعات الأوكرانية بشكل متزايد، بما في ذلك كجزء من قصف مكثف ليلة الخميس.

وقال إد أرنولد، وهو زميل أبحاث أول في المعهد الملكي للخدمات الموحدة، وهو مركز أبحاث عسكري في لندن، إن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بمئات من صواريخ باتريوت على مدار الصراع المستمر منذ 4 أعوام ونصف، لكن حرب إيران كانت نقطة التحول لتراجع المخزونات.

وأضاف أن الإمدادات لأوكرانيا كانت مخططة ومقاسة بشكل معقول، في حين تم استنزاف المخزونات في الشرق الأوسط بشكل غير متوقع وسريع، مما كشف عن قيود في سلاسل الإمداد.

وقال المسؤولان إن الجيش الأمريكي في أوروبا يعاني أيضاً من نقص حرج في أنظمة الصواريخ التكتيكية التابعة للجيش، أو أتاكمز، وهو صاروخ باليستي متوسط المدى مخصص للضرب خلف خطوط العدو. لكن صورة الذخيرة الإجمالية في أوروبا أقل قسوة مقارنة بالدفاع الجوي وحده لأن بعض الجيوش الأوروبية تمتلك صواريخ هجومية خاصة بها، مثل صواريخ تورس وستورم شادو، وكلاهما صواريخ بعيدة المدى تُطلق من الجو ومخصصة لاختراق التحصينات.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها لن تناقش مستويات مخزون الأسلحة لأسباب أمنية. وقال الكولونيل في الجيش الأمريكي مارتن أودونيل، وهو متحدث عسكري باسم الناتو، إن القول بأن عدد صواريخ باتريوت في أوروبا تجاوز مرحلة الخطر "ليس صحيحاً على الإطلاق".

وأضاف أن الناتو قادر على "صد الضربات" ولديه ما يكفي من ذخائر الدفاع الجوي المتاحة للدفاع عن نفسه وكذلك للتبرع بها لأوكرانيا.

ويرى خبراء أن ندرة صواريخ باتريوت الاعتراضية في أوروبا لن تترك سوى بدائل قليلة لإسقاط الصواريخ الباليستية الروسية الأكثر تطوراً، والتي يمكن دمجها مع أسراب من الطائرات المسيرة رخيصة الثمن لإغراق الدفاعات. 

الجيش الأمريكي مرحلة الخطر دونالد ترامب

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