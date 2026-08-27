قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشباب والرياضة عن هروب لاعبي المصارعة : رصدنا مخالفات في إجراءات السفر
خالد الجندي : لا تسمع للشبهات وتمسك بسنة رسول الله
بعد التصديق الرئاسي .. شروط التقديم في الكلية الفنية العسكرية 2026 بعد التعديلات القانونية الجديدة
التفاصيل الكاملة لتسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لبنك الاستثمار القومي
كمين بالحجارة يضرب سبتة | مهاجرون مغاربة يستهدفون مركبة عسكرية إسبانية .. والجنود يهربون
بمشاركة محمد صلاح.. طرابزون سبور التركي يتأخر بهدف نظيف أمام فيرينتسفاروشي بالدوري الأوروبي
ترامب يفجر مفاجأة عن الصين : التجسس متبادل على بعضنا البعض
روسيا تستهدف مصانع ومراكز نقل لوجستية ومخازن أسلحة للجيش الأوكراني
الأطباء عن صندوق التأمين ضد أخطار الأخطاء الطبية : نادينا به
انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة
سر خطير.. مفاجأة تهز إسرائيل بشأن اتصالات نتنياهو السرية مع حماس
الموضوع في إيد المحامي .. تفاصيل ألبوم الراحل هاني شنودة الأخير | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تتحدى واشنطن .. نواصل تصدير النفط رغم الحصار الأمريكي

حقل غاز جنوب فارس
حقل غاز جنوب فارس
خاطر عبادة

قال وزير البترول الإيراني محسن باك نجاد إن إمدادات النفط الإيرانية إلى العملاء في المياه البعيدة خارج مياهها الإقليمية مستمرة على الرغم من الحصار البحري الأمريكي، حسبما أفاد موقع جماران الإخباري الإيراني يوم الخميس.

وامتنع الوزير عن تقديم تفاصيل الصادرات خشية أن يستخدمها "العدو"، وفقا لوكالة شينخوا الصينية.

وقال باك نجاد: "في بعض الأحيان، أصبح من الممكن لنا نقل النفط إلى نقطة التسليم للعميل، وهو ما كان يمثل كمية كبيرة. وحتى هذه اللحظة، تستمر عملية بيع النفط، بمعنى التسليم للعملاء، خارج مياهنا الإقليمية، في المياه البعيدة".

وأضاف أنه خلال الفترة الفاصلة بين الحصارين البحريين الأمريكيين، تمكنت إيران من إيصال النفط إلى عملائها، مؤكداً أنه بعد الحصار الثاني، استمرت صادرات النفط في البلاد، على الرغم من انخفاضها.

فرضت الولايات المتحدة حصارها البحري على إيران بعد فشل محادثات ما بعد وقف إطلاق النار بين البلدين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد في أبريل في التوصل إلى اتفاق.

 ورفعت الحصار بعد توقيع البلدين مذكرة تفاهم في 18 يونيو لإنهاء الحرب في المنطقة على جميع الجبهات، لكنها أعادت فرضه في يوليو.

عودة حوالي 40% من حقل غاز جنوب فارس المتضرر إلى العمل

وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير النفط الإيراني أحمد زراعاتكار، اليوم أنه تم استعادة حوالي 40% من الطاقة الإنتاجية المتضررة في حقل غاز جنوب فارس.

وأضاف زراعاتكار :"بعد الضرر الذي لحق بقدرة إنتاج جنوب فارس، تم وضع خطة لاستعادة القدرة الإنتاجية على جدول الأعمال، وتمكن زملاؤنا من إعادة تشغيل بعض الوحدات قبل الموعد المحدد".

وتابع قائلاً: "بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها، عاد حوالي 40 بالمائة من الطاقة الإنتاجية المتضررة إلى الخدمة، واستؤنف الإنتاج في هذا القسم".

وحذر نائب وزير النفط قائلاً: "إن إعادة بناء المواقع المتضررة بالكامل تستغرق وقتاً طويلاً وستتطلب عامين على الأقل، ولكن يتم تنفيذ عملية إعادة البناء هذه بالاعتماد على القدرات المحلية"، مضيفاً أنه تم إزالة الأنقاض بالكامل وأن إعادة البناء تسير الآن وفق جدول زمني محدد. 

ويتشارك كل من إيران وقطر في حقل جنوب فارس في الخليج العربي، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي البحري في العالم.

تعرض جنوب فارس لضربات متكررة منذ منتصف عام 2025، حيث ألحقت الضربات الإسرائيلية والأمريكية أضراراً بالمصافي البرية ووحدات معالجة الغاز والبنية التحتية الرئيسية للمرافق في مركز عسلوية. 

وأدت الهجمات إلى تعطيل جزء كبير من قدرة إيران على إنتاج الغاز وتعطيل  عمليات البتروكيماويات ، لكن طهران قامت منذ ذلك الحين بإجراء إصلاحات تدريجية، وأعادت مركز جنوب فارس للبتروكيماويات إلى  إنتاج ما قبل الحرب بحلول أواخر ربيع عام 2026، على الرغم من أن إجمالي قدرة معالجة الغاز في مجمع جنوب فارس الأوسع ظل أقل من مستويات ما قبل الحرب.

حقل غاز جنوب فارس تصدير النفط الإيراني حصار بحري إيران أمريكا وزير النفط الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

الواقعة

ولا فيلم أكشن .. مصرع 3 لصوص بالسرقة الهوليوودية في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

العمارة

محافظة القاهرة تكشف حقيقة ما يحدث في عمارة الإيموبيليا

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

عمرو محمود ياسين

عمرو محمود ياسين يكشف مشاركته في «القصة الكاملة» بحكاية جديدة

النجم محمد رمضان

محمد رمضان يطرح كليب «باكو» من قلب مدينة السلام ويشعل يوتيوب بالطاقة والحماس

كاظم الساهر

كاظم الساهر يطرح ألبومه الجديد «بلا عنوان» على المنصات

بالصور

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

فيديو

الشاب

«مش عايز شفقة.. عايز فرصة».. شاب من ذوي الهمم يناشد أصحاب العمل: اختلافي مش معناه إني مش قادر

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد