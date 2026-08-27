مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر

شهد طريق شبرا بنها الحر، في الاتجاه القادم من القاهرة إلى بنها، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، وسط حالة من الاستنفار بين الأجهزة الأمنية والإسعاف للتعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



تلقت الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبرا بنها الحر، في الاتجاه المؤدي من القاهرة إلى بنها، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص المبدئي انقلاب سيارة ميكروباص أثناء سيرها بالطريق، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات ووفاة أحد مستقلي السيارة.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة، لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وتم نقل 4 من المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي، بينما جرى نقل باقي المصابين إلى مستشفى قليوب، لتقديم الرعاية الطبية لهم، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتواصل الأجهزة المعنية إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تعمل الجهات المختصة على رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

ومن المقرر أن تستمع جهات التحقيق إلى أقوال المصابين، عقب استقرار حالتهم الصحية، للوقوف على تفاصيل الحادث وملابساته، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.