قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انهيار عقار سكني قديم من 6 طوابق في بنها
الشباب والرياضة عن هروب لاعبي المصارعة : رصدنا مخالفات في إجراءات السفر
خالد الجندي : لا تسمع للشبهات وتمسك بسنة رسول الله
بعد التصديق الرئاسي .. شروط التقديم في الكلية الفنية العسكرية 2026 بعد التعديلات القانونية الجديدة
التفاصيل الكاملة لتسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لبنك الاستثمار القومي
كمين بالحجارة يضرب سبتة | مهاجرون مغاربة يستهدفون مركبة عسكرية إسبانية .. والجنود يهربون
بمشاركة محمد صلاح.. طرابزون سبور التركي يتأخر بهدف نظيف أمام فيرينتسفاروشي بالدوري الأوروبي
ترامب يفجر مفاجأة عن الصين : التجسس متبادل على بعضنا البعض
روسيا تستهدف مصانع ومراكز نقل لوجستية ومخازن أسلحة للجيش الأوكراني
الأطباء عن صندوق التأمين ضد أخطار الأخطاء الطبية : نادينا به
انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة
سر خطير.. مفاجأة تهز إسرائيل بشأن اتصالات نتنياهو السرية مع حماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير طاقة: نستهدف خفض تكاليف الزراعة باستخدام «النانو تكنولوجي»

الزراعة
الزراعة
محمد البدوي

أكد المهندس محمد يوسف، المتخصص في مجال الطاقة الشمسية، أن برنامج «أورنج كورنرز» ساهم في تطوير مهاراته الشخصية ومهارات ريادة الأعمال لديه، وساعده على تحويل المعرفة والأبحاث الأكاديمية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.

الأساس العلمي في مجال تخصصه

وأوضح محمد يوسف، خلال لقاء ببرنامج «الجدعان» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أن دراسته الأكاديمية منحته الأساس العلمي في مجال تخصصه، بينما أتاح له البرنامج اكتساب مهارات جديدة تتعلق بدراسة السوق وتحليله، والتعرف على العملاء المستهدفين وتحديد المناطق الأنسب لبدء المشروعات.

انخفاض أسعار الطاقة الشمسية

وأشار إلى أن الطاقة الشمسية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع انخفاض أسعارها بصورة ملحوظة، ما عزز قدرتها على المنافسة وزاد من انتشارها في العديد من المجالات.

وأضاف أن القطاع الزراعي في مصر يتجه بصورة متزايدة إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية، خاصة مع تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى، موضحًا أن مد شبكات الكهرباء إلى المناطق الزراعية الجديدة قد يتطلب تكاليف مرتفعة، مقارنة بالاعتماد على حلول الطاقة الشمسية.

استخدام النانو لخفض تكلفة الري

وكشف محمد يوسف عن عمله على تطوير حلول تكنولوجية تستهدف تسهيل عمليات الري وخفض تكلفتها، من خلال الاستفادة من تقنيات حديثة، من بينها تكنولوجيا النانو.

وأوضح أنه يعمل على استبدال الملفات التقليدية الموجودة داخل بعض المضخات بملفات مصنعة باستخدام تكنولوجيا النانو، بما يساهم في تقليل احتياجات المضخات من الكهرباء، مع الحفاظ على كفاءة الحركة المطلوبة.

وأكد أن خفض استهلاك الكهرباء سينعكس بشكل مباشر على عدد ألواح الطاقة الشمسية اللازمة لتشغيل المضخات، وهو ما يسهم في خفض التكلفة الإجمالية التي يتحملها أصحاب المزارع.

مصر مركز للتصنيع والتصدير

وشدد خبير الطاقة على أهمية التوسع في التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية، مؤكدًا تطلعه إلى أن تتحول مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير للأسواق الأفريقية، بدلًا من الاعتماد بصورة كبيرة على المنتجات المستوردة.

وأشار إلى أن امتلاك مصر لمقومات طبيعية مناسبة، وعلى رأسها وفرة أشعة الشمس وملاءمة درجات الحرارة، يمنحها فرصة كبيرة لتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية، وتعزيز الاعتماد عليها خلال السنوات المقبلة.

الطاقة أسعار الطاقة أسعار الطاقة الشمسية الري تكلفة الري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

الواقعة

ولا فيلم أكشن .. مصرع 3 لصوص بالسرقة الهوليوودية في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

العمارة

محافظة القاهرة تكشف حقيقة ما يحدث في عمارة الإيموبيليا

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

عمرو محمود ياسين

عمرو محمود ياسين يكشف مشاركته في «القصة الكاملة» بحكاية جديدة

النجم محمد رمضان

محمد رمضان يطرح كليب «باكو» من قلب مدينة السلام ويشعل يوتيوب بالطاقة والحماس

كاظم الساهر

كاظم الساهر يطرح ألبومه الجديد «بلا عنوان» على المنصات

بالصور

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

فيديو

الشاب

«مش عايز شفقة.. عايز فرصة».. شاب من ذوي الهمم يناشد أصحاب العمل: اختلافي مش معناه إني مش قادر

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد