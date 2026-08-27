خبير طاقة: نستهدف خفض تكاليف الزراعة باستخدام «النانو تكنولوجي»

أكد المهندس محمد يوسف، المتخصص في مجال الطاقة الشمسية، أن برنامج «أورنج كورنرز» ساهم في تطوير مهاراته الشخصية ومهارات ريادة الأعمال لديه، وساعده على تحويل المعرفة والأبحاث الأكاديمية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.

الأساس العلمي في مجال تخصصه

وأوضح محمد يوسف، خلال لقاء ببرنامج «الجدعان» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أن دراسته الأكاديمية منحته الأساس العلمي في مجال تخصصه، بينما أتاح له البرنامج اكتساب مهارات جديدة تتعلق بدراسة السوق وتحليله، والتعرف على العملاء المستهدفين وتحديد المناطق الأنسب لبدء المشروعات.

انخفاض أسعار الطاقة الشمسية

وأشار إلى أن الطاقة الشمسية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع انخفاض أسعارها بصورة ملحوظة، ما عزز قدرتها على المنافسة وزاد من انتشارها في العديد من المجالات.

وأضاف أن القطاع الزراعي في مصر يتجه بصورة متزايدة إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية، خاصة مع تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى، موضحًا أن مد شبكات الكهرباء إلى المناطق الزراعية الجديدة قد يتطلب تكاليف مرتفعة، مقارنة بالاعتماد على حلول الطاقة الشمسية.

استخدام النانو لخفض تكلفة الري

وكشف محمد يوسف عن عمله على تطوير حلول تكنولوجية تستهدف تسهيل عمليات الري وخفض تكلفتها، من خلال الاستفادة من تقنيات حديثة، من بينها تكنولوجيا النانو.

وأوضح أنه يعمل على استبدال الملفات التقليدية الموجودة داخل بعض المضخات بملفات مصنعة باستخدام تكنولوجيا النانو، بما يساهم في تقليل احتياجات المضخات من الكهرباء، مع الحفاظ على كفاءة الحركة المطلوبة.

وأكد أن خفض استهلاك الكهرباء سينعكس بشكل مباشر على عدد ألواح الطاقة الشمسية اللازمة لتشغيل المضخات، وهو ما يسهم في خفض التكلفة الإجمالية التي يتحملها أصحاب المزارع.

مصر مركز للتصنيع والتصدير

وشدد خبير الطاقة على أهمية التوسع في التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية، مؤكدًا تطلعه إلى أن تتحول مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير للأسواق الأفريقية، بدلًا من الاعتماد بصورة كبيرة على المنتجات المستوردة.

وأشار إلى أن امتلاك مصر لمقومات طبيعية مناسبة، وعلى رأسها وفرة أشعة الشمس وملاءمة درجات الحرارة، يمنحها فرصة كبيرة لتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية، وتعزيز الاعتماد عليها خلال السنوات المقبلة.