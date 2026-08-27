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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يطرح كليب «باكو» من قلب مدينة السلام ويشعل يوتيوب بالطاقة والحماس

النجم محمد رمضان
النجم محمد رمضان
أوركيد سامي

طرح النجم  محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية المصورة، كليب «باكو»، عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، في أجواء مختلفة ومميزة من قلب مدينة السلام، وسط حالة من الحماس والتفاعل مع العمل الجديد، الذي يأتي استمرارًا لحضوره اللافت على الساحة الغنائية.

وحرص محمد رمضان على مشاركة جمهوره أجواء طرح الكليب من قلب مدينة السلام، مؤكدًا ارتباطه بالأماكن التي تحمل طابعًا شعبيًا وحيويًا، حيث ظهر العمل في أجواء تعكس حالة الطاقة والحماس التي اعتاد رمضان تقديمها في أعماله الغنائية والاستعراضية.

ونشر محمد رمضان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي معلنًا طرح الكليب، وكتب: «كليب باكو دلوقتي على يوتيوب من قلب مدينة السلام التي لا تنام.. ثقة في الله نجاح»، لتنهال تفاعلات الجمهور مع الإعلان عن العمل الجديد، وسط حالة من الترقب لمعرفة تفاصيل الكليب وما يحمله من مفاجآت.

ويواصل محمد رمضان من خلال «باكو» تقديم اللون الغنائي الذي ارتبط باسمه خلال السنوات الأخيرة، والذي يعتمد على الإيقاعات الحماسية والأجواء الشعبية إلى جانب الحضور الاستعراضي، وهي العناصر التي أصبحت جزءًا أساسيًا من هويته الفنية في مجال الأغنية المصورة.

و شهد كليب  «باكو» ضمن نشاط محمد رمضان الغنائي المتواصل، حيث يحرص الفنان على تقديم أعمال جديدة لجمهوره تجمع بين الموسيقى ذات الإيقاع السريع والصورة البصرية اللافتة، مع الاعتماد على أجواء مختلفة في تصوير الكليبات بما يمنح كل عمل طابعًا خاصًا.

وتحمل أجواء الكليب الجديد حالة من الحيوية، خاصة مع اختيار مدينة السلام لتكون جزءًا من المشهد المصاحب لطرح العمل، وهو ما يضيف إلى الكليب طابعًا واقعيًا وشعبيًا يتناسب مع طبيعة الأغنية وأسلوب محمد رمضان في تقديم أعماله.

يحظى  كليب «باكو» بمتابعة واسعة من جمهور محمد رمضان، خاصة مع طرحه عبر يوتيوب، حيث يترقب محبو الفنان أحدث أعماله الغنائية وما سيقدمه من أفكار ومشاهد استعراضية جديدة.

ويواصل محمد رمضان بذلك حضوره الفني المتنوع بين الغناء والتمثيل والاستعراض، معتمدًا على قاعدة جماهيرية كبيرة تتابع أعماله الجديدة الجمهور  وتتفاعل معها منذ اللحظات الأولى لطرحها، ليبدأ «باكو» رحلته على المنصات الرقمية وسط أجواء من الحماس، وبشعار رمضان المعتاد: «ثقة في الله نجاح».

النجم محمد رمضان اخبار الفن نجوم الفن

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