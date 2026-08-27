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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيف تعرف أن شخصا آخر يدخل إلى حسابك على فيسبوك؟ إليك الطريقة

فيسبوك
فيسبوك
شيماء عبد المنعم

يعد وصول شخص غير مصرح له إلى حسابك على فيسبوك أمرا خطيرا، خصوصا إذا لم تكتشف الأمر في وقت مبكر، فقد يتمكن المتسلل من الاطلاع على بياناتك الشخصية أو إجراء تغييرات على الحساب أو استخدامه دون علمك.

لكن كيف يمكنك التأكد من أن شخصا آخر يستخدم حسابك؟، لحسن الحظ، توفر منصة فيسبوك وسيلة بسيطة للتحقق من الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إلى الحساب من خلالها، ما يساعدك على اكتشاف أي نشاط غير معتاد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حسابك.

تحقق من الأجهزة المسجل دخولها إلى حسابك


يمكنك مراجعة قائمة الأجهزة والجلسات المرتبطة بحسابك على فيسبوك، حيث تعرض المنصة معلومات حول الأجهزة التي تم استخدامها لتسجيل الدخول.

وإذا لاحظت جهازا أو موقعا أو جلسة لا تتعرف عليها، فقد يكون ذلك مؤشرا على أن شخصا آخر تمكن من الوصول إلى حسابك دون إذنك.

وتساعد هذه القائمة في كشف عمليات تسجيل الدخول غير المألوفة، خصوصا إذا كان الجهاز المستخدم أو الموقع الظاهر مختلفا عن أجهزتك وأماكن استخدامك المعتادة.

فيسبوك

ماذا تفعل إذا اكتشفت دخولا غير مصرح به؟


في حال وجود جهاز غريب ضمن قائمة الجلسات، يُنصح بتسجيل الخروج منه فورا، ثم تغيير كلمة مرور الحساب إلى كلمة مرور قوية وفريدة.

كما يفضل تفعيل المصادقة الثنائية، لأنها تضيف طبقة حماية إضافية وتجعل الوصول إلى الحساب أكثر صعوبة حتى في حال معرفة شخص آخر بكلمة المرور.

وتتيح مراجعة الأجهزة المسجل دخولها إلى الحساب للمستخدم اكتشاف محاولات الوصول غير المصرح بها في وقت مبكر، وبالتالي اتخاذ خطوات سريعة قبل أن تتفاقم المشكلة.

كيف تعرف إذا كان شخص آخر يدخل إلى حسابك على فيسبوك؟


بعد تحديث فيسبوك الجديد، تغير مكان بعض إعدادات الأمان، ويمكنك التأكد من الأجهزة التي تدخل إلى حسابك عبر الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق فيسبوك واضغط على علامة القائمة ☰ أعلى يمين الشاشة.
2. اختر الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات.
3. اضغط على مركز الحسابات Accounts Center.
4. اختر كلمة المرور والأمان Password and security.
5. توجه إلى أماكن تسجيل الدخول Where you’re logged in.
6. راجع الأجهزة الظاهرة وتحقق من أي هاتف أو كمبيوتر لا تعرفه.
7. إذا وجدت جهازا غريبا، اضغط عليه واختر تسجيل الخروج Log out.
8. غير كلمة المرور فورا إلى كلمة مرور قوية وفريدة.
9. فعل المصادقة الثنائية Two-factor authentication لحماية الحساب بطبقة إضافية.
10. وأخيرا، راجع التنبيهات الأمنية للتأكد من عدم وجود عمليات تسجيل دخول مشبوهة.
 

اختراق فيسبوك تأمين حساب فيسبوك دخول غير مصرح به

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