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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسيلفي بدل الفلوس.. كيفية الحصول على شارة تحقق مجانية من فيسبوك؟

فيسبوك
فيسبوك
شيماء عبد المنعم

بدأت شركة ميتا طرح شارة التحقق Facebook Verified المجانية على فيسبوك، التي تتيح للمستخدمين المؤهلين توثيق هوياتهم من خلال تسجيل فيديو سيلفي قصير، دون الحاجة إلى الاشتراك في الخدمة المدفوعة.

وتهدف الميزة الجديدة إلى مساعدة المستخدمين على التمييز بين الحسابات الحقيقية والحسابات المزيفة على فيسبوك، في ظل تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء هويات وهمية وانتحال الشخصيات على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت ميتا أن الميزة ستطرح تدريجيا، لذلك قد لا تكون متاحة لجميع المستخدمين في الوقت الحالي.

من يمكنه الحصول على شارة التحقق المجانية؟

حددت ميتا عدة شروط للاستفادة من الميزة، أبرزها:

- أن يكون عمر المستخدم 18 عاما أو أكثر.
- امتلاك حساب شخصي على فيسبوك.
- الالتزام بمعايير مجتمع ميتا، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالاحتيال، وانتحال الشخصية، والسلوك المضلل.

وأوضحت الشركة أن الميزة لا تدعم حاليا صفحات فيسبوك أو الحسابات التي تستخدم الوضع الاحترافي Professional Mode.

كيف يتم توثيق الحساب؟

عند توفر الميزة للحساب، يمكن للمستخدم إتمام عملية التحقق عبر الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق فيسبوك والانتقال إلى الملف الشخصي.
2. اختيار خيار التحقق عند ظهوره ضمن إعدادات الحساب أو من خلال الإشعار داخل التطبيق.
3. تسجيل فيديو سيلفي قصير مع اتباع التعليمات التي تتضمن تحريك الرأس من زوايا مختلفة.
4. إرسال الفيديو لإتمام عملية التحقق.

وأوضحت ميتا أنها تقارن فيديو السيلفي بالصور الموجودة في الملف الشخصي للتأكد من أن الحساب يعود لشخص حقيقي، مشيرة إلى أن عملية التحقق تستغرق عادة بضع دقائق فقط.

توثيق الحساب

أين ستظهر شارة التحقق؟

في المرحلة الأولى، ستظهر الشارة في:

1. الملفات الشخصية على فيسبوك.
2. خدمة Marketplace.
3. خدمة Facebook Dating.
4. مجموعات Facebook Groups.

وأضافت الشركة أنها تعتزم لاحقا إظهار الشارة أيضا بجوار منشورات المستخدمين في الصفحة الرئيسية.

ماذا تعني هذه الشارة؟

تشير شارة التحقق إلى أن الحساب اجتاز عملية التحقق من الهوية التي تجريها ميتا، بما يساعد المستخدمين على تمييز الحسابات التي تم التحقق منها عن غيرها.

وشددت الشركة على أن الشارة لا تعني أن فيسبوك يوصي بالحساب أو يضمن موثوقية صاحبه، إذ يظل جميع المستخدمين، بمن فيهم أصحاب الحسابات الموثقة، ملزمين بالالتزام بمعايير المجتمع وسياسات المنصة.

لماذا أطلقت ميتا هذه الميزة؟

تأتي الخطوة ضمن جهود ميتا لتعزيز الثقة والأمان على فيسبوك، مع تزايد قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي على إنشاء حسابات مزيفة وصور اصطناعية وعمليات انتحال شخصية يصعب اكتشافها.

وترى الشركة أن الاعتماد على التحقق عبر فيديو السيلفي يوفر طبقة إضافية من تأكيد الهوية، مع إتاحة الخدمة مجانا للمستخدمين المستوفين للشروط.

شارة التحقق المجانية Facebook Verified فيسبوك توثيق الحساب شارة التحقق

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