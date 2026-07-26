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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعا للحسابات الوهمية.. فيسبوك يطلق شارة تحقق مجانية باللون الأبيض

فيسبوك
فيسبوك
شيماء عبد المنعم

بدأت فيسبوك طرح ميزة تحقق مجانية جديدة تتيح للمستخدمين إثبات أنهم أشخاص حقيقيون من خلال تسجيل فيديو سيلفي قصير، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة بين المستخدمين والحد من الحسابات الوهمية والاحتيال على المنصة.

وتمنح الميزة المستخدمين الذين يجتازون عملية التحقق شارة بيضاء تظهر على ملفاتهم الشخصية، إضافة إلى خدمات Marketplace وDating وGroups.

وأوضحت الشركة أن الشارة لن تظهر في منشورات آخر الأخبار Feed عند الإطلاق، على أن تتم إضافة هذه الميزة في تحديثات لاحقة.

تختلف عن Meta Verified المدفوعة

وأكدت الشركة أن الخدمة الجديدة، التي تحمل اسم Facebook Verified، تختلف عن اشتراك Meta Verified المدفوع، والذي يمنح المستخدمين الشارة الزرقاء على فيسبوك وإنستجرام بعد التحقق من الهوية باستخدام مستند رسمي، وفي بعض الحالات عبر فيديو سيلفي أيضا.

أما الشارة البيضاء الجديدة، فهي مجانية وتهدف إلى إثبات أن الحساب يعود لشخص حقيقي، دون أن تكون بديلا عن خدمة التوثيق المدفوعة.

كيف تعمل الميزة؟

تتوفر الميزة للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، شريطة أن تكون حساباتهم ملتزمة بمعايير مجتمع فيسبوك، وستبدأ عملية الإطلاق في عدد محدود من الأسواق قبل تعميمها عالميا.

وبمجرد إتاحة الميزة، سيطلب من المستخدم تسجيل فيديو سيلفي قصير، ثم تقارن فيسبوك الفيديو بصور الملف الشخصي باستخدام تقنيات التعرف على الوجه. وفي حال نجاح عملية التحقق، تضاف الشارة البيضاء إلى الحساب.

وأشارت الشركة إلى أن الخدمة لا تدعم حاليا الصفحات Pages أو الحسابات الاحترافية ProMode.

مخاوف تتعلق بالخصوصية

وقالت فيسبوك إنها ستحتفظ بفيديو السيلفي لمدة تصل إلى 30 يوما بعد إتمام عملية التحقق، التي تجرى مرة واحدة فقط، دون تقديم تفاصيل إضافية حول كيفية التعامل مع الفيديو خلال تلك الفترة.

وأثار ذلك تساؤلات بشأن الخصوصية، خاصة في ظل اعتماد شركة ميتا على بيانات المستخدمين في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وهو ما يدفع خبراء إلى مطالبة المستخدمين بقراءة سياسة الخصوصية بعناية قبل مشاركة بياناتهم البيومترية.

جوجل تتبنى نهجا مختلفا

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان جوجل إطلاق ميزة مشابهة تعتمد على فيديو سيلفي للتحقق من الهوية، إلا أن هدفها يختلف عن فيسبوك، إذ تستخدم لمساعدة المستخدمين على استعادة الوصول إلى حساباتهم في حال فقدان إمكانية تسجيل الدخول.

وبينما تستهدف شارة فيسبوك تعزيز الثقة بين المستخدمين داخل المنصة، ترتبط ميزة جوجل بحماية الحسابات وتأمين الوصول إليها، ما يمنحها بعدا أمنيا مختلفا.

فيسبوك شارة تحقق Meta Verified

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