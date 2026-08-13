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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

يخبرك ماذا تنشر ومتى.. فيسبوك يفاجئ صناع المحتوى بتطبيق ذكي

فيسبوك
فيسبوك
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة فيسبوك، عن إطلاق تطبيق مستقل جديد باسم Creator Studio، يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة صناع المحتوى على تنمية جماهيرهم، من خلال تقديم نصائح مخصصة وأدوات جديدة للتفاعل مع مجتمعاتهم. 

ويأتي الإطلاق الرسمي للتطبيق على نظام iOS بعد أسابيع من بدء فيسبوك اختباره مع مجموعة مختارة من صناع المحتوى.

ويضم التطبيق مساعدا ذكيا بالذكاء الاصطناعي، صمم لتقديم توصيات مخصصة لكل منشئ محتوى، استنادا إلى أسلوب المحتوى الذي يقدمه، وأدائه، وتفاعل الجمهور معه، إلى جانب أهدافه الخاصة.

وعادة ما يضطر صناع المحتوى إلى مراجعة العديد من الرسوم البيانية ولوحات البيانات لفهم مستوى أدائهم، لكن المساعد الذكي الجديد يتيح لهم الحصول على إجابات سريعة عن أسئلة مثل: “متى أفضل وقت لنشر المحتوى؟” و"ماذا يقول المتابعون في التعليقات؟"، مع إمكانية طرح أسئلة إضافية لمواصلة الحوار.

ومن خلال توفير تطبيق Creator Studio بشكل مستقل، تسعى شركة Meta إلى الحفاظ على نشاط صناع المحتوى على فيسبوك، في ظل المنافسة الشديدة على جذبهم مع منصات مثل تيك توك ويوتيوب. 

كما يبدو أن الشركة تحاول تقليل اعتماد المبدعين على أدوات خارجية، مثل ChatGPT، للحصول على أفكار للمحتوى وتحليل أداء منشوراتهم.

ويقدم التطبيق مجموعة من المزايا الجديدة، من بينها أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة التعليقات، تعمل على إبراز التعليقات الأكثر أهمية واقتراح ردود مكتوبة بأسلوب يشبه طريقة منشئ المحتوى نفسه. 

وبحسب فيسبوك، يمكن للمبدعين تعديل الردود المقترحة والموافقة عليها قبل نشرها.

تطبيق Creator Studio

وعند فتح التطبيق يوميا، سيظهر لصانع المحتوى موجز بالمهام والأولويات اليومية، يتضمن مراجعة أداء أحدث منشوراته، ومتابعة مدى تقدمه نحو تحقيق أهدافه، بالإضافة إلى تحديد التعليقات التي تحتاج إلى رد.

ويتوافر تطبيق Creator Studio حاليا لجميع صناع المحتوى على أجهزة آيفون وآيباد في الولايات المتحدة وكندا.

ويأتي إطلاق التطبيق ضمن سلسلة من المنتجات الجديدة التي طرحتها “ميتا” خلال الأشهر الأخيرة، فقد أطلقت الشركة مؤخرا تطبيقا مستقلا لمجموعات فيسبوك يحمل اسم Forum ويقدم تجربة شبيهة بمنصة ريديت، إلى جانب تطبيق Instants لمشاركة الصور المختفية مع أصدقاء إنستجرام، وتطبيق الألعاب Pocket، وكذلك تطبيق StoryKit المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء قصص أطفال مولدة بالذكاء الاصطناعي.

فيسبوك Creator Studio الذكاء الاصطناعي

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