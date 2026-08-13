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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الوادي الجديد تعلن مستندات وإجراءات قبول الطلاب الجدد بكلية التمريض للعام الجامعي 2026/2027

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد، برئاسة الدكتورة أسماء محبوب، عن المستندات والإجراءات المطلوبة من الطلاب المقبولين بالكلية للعام الجامعي 2026/2027، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات القيد والالتحاق بالكلية.

وأكدت الكلية ضرورة تجهيز أصل شهادة الثانوية العامة، وأصل شهادة الميلاد المميكنة حديثة الإصدار، و8 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء، ونموذج 2 جند و6 جند أو 7 جند للطلاب الذكور، وصورتين من بطاقة الرقم القومي للطالب، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالة الوفاة أو الطلاق يُرفق المستند الدال على الحالة.

كما تشمل المستندات المطلوبة صورة بطاقة الترشيح النهائية الخاصة بالطالب، وعدد 2 مظروف أبيض صغير، وعدد 2 حافظة بلاستيك «كبسولة»، إلى جانب طابع مهن طبية بقيمة 30 جنيهًا يُستخرج من خزينة كلية الآداب أو الطب البشري أو التربية، وطابع خدمات تعليمية بقيمة 10 جنيهات من الخزينة ذاتها.

وأوضحت الكلية أن الطلاب الجدد مطالبون بسداد المصروفات الدراسية للفرقة الأولى بقيمة 800 جنيه، مع الالتزام بتقديم جميع المستندات المطلوبة كاملة، حيث لن يتم استلام أي ملف غير مكتمل.

وأشارت إلى أن استقبال الملفات يبدأ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، على أن يتم تحديد مواعيد الكشف الطبي وفقًا للجدول المعلن من الكلية.

وحددت الكلية عنوانها في كلية التمريض – ميدان البساتين – أمام قصر الثقافة، داعية الطلاب الجدد إلى الالتزام بالمواعيد والتعليمات واستكمال أوراقهم في المواعيد المحددة.

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