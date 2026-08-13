قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسمة وهبة : شركات المحمول بتسأل عن اسم الأم ليه؟
الحريف وصل.. رسميا أحمد عبد القادر في بيراميدز
محمد رمضان يلتقي حسام حسن بعد بروفة حفله بالساحل الشمالي
زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن
صدمة أمريكية.. 26 مليار دولار خسائر سنوية بسبب التحايل على رسوم ترامب
بعد السيطرة على الحريق.. مصدر أمني ينفي سقوط مصعد داخل مول أرابيلا بالتجمع
«الأنسولين حياة» هل يتوقف استيراده للأطفال؟ استغاثة للأهالي ورد حاسم من هيئة الدواء
بمشاركة أكرم توفيق.. الأهلي ينهي مرانه المسائي في إسبانيا استعدادًا لمباراة «يوروبا» غدًا
بينهم طفل.. إصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على محور 30 يونيو
هل تتحمل إثم جرائم ارتكبت بخط هاتف مسجل ببطاقتك؟ أمين الفتوى يجيب
الصحة : 3 وفيات و17 مصابا في حادث مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة
بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوادي الجديد تعلن شروط التقديم لمنح دراسية بالجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد، تحت رعاية 

حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وبالتعاون مع عدد من الجامعات الخاصة، توفير عدد من المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، للعام الدراسي 2026/2027، وذلك في إطار دعم الطلاب المتفوقين وإتاحة فرص تعليمية متميزة لهم.

وأوضحت المحافظة أن الحد الأدنى للتقديم للمنح يبلغ 80% فأكثر لطلاب الشعبة العلمية، و75% فأكثر للشعبة الرياضية، و60% فأكثر للشعبة الأدبية. وتشمل الفئات المستفيدة طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وطلاب STEM، مع اشتراط اجتياز اختبارات القبول الخاصة بالجامعة المرشح لها الطالب، وأن يكون مصري الجنسية وحاصلًا على شهادة الثانوية العامة من إحدى المدارس الحكومية بالمحافظة للعام الدراسي 2025/2026، على أن يتم الاختيار وفقًا لأعلى مجموع.

وتتضمن الشروط ألا يكون المتقدم قد تم قبوله في تنسيق المرحلة الأولى بالكليات الحكومية: الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والهندسة، وألا يكون أحد أفراد أسرته قد استفاد من المنحة أو منح مماثلة خلال الأعوام السابقة، فضلًا عن توافر شروط خاصة بطلاب الثانوية الأزهرية وطلاب STEM وفق القواعد المعتمدة.

وأشارت المحافظة إلى أن التقديم يتم من خلال المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية التابعة للطالب، خلال الفترة من السبت الموافق 15 أغسطس 2026 ولمدة 10 أيام، مع تقديم صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة أو مستخرج رسمي منها، وصورة شهادة الميلاد، وبحث اجتماعي، وسداد مبلغ 250 جنيهًا فقط مقابل جدية الطلب.

وأكدت المحافظة أن الطلاب الذين سيتم اختيارهم وفقًا للقواعد المقررة يمكنهم الحصول على خطابات الترشيح للجامعات التي تم ترشيحهم لها، داعية الطلاب الراغبين في الاستفادة من المنح إلى الالتزام بالمواعيد المحددة واستيفاء المستندات والشروط المطلوبة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

المتهمين

بعد 13 سنة.. الأمن يكشف حقيقة صور أشخاص يحملون أسلحة نارية في قنا

يوسف بلعمري

موقف الأهلي من رفع اسم يوسف بلعمري من قائمة الفريق بعد الإصابة

بيزيرا

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك

عماد النحاس

أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد

حسام حسن

حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر

ترشيحاتنا

الاتصالات

بسمة وهبة: تطبيق ماي نترا يتيح معرفة الخطوط المسجلة باسم المواطن مجانا

الانفصال

8 أشهر من الانفصال لم تنه الخلافات.. والدة ضحية شبرا الخيمة تروي اللحظات الأخيرة

بسمة وهبة

بسمة وهبة تكشف واقعة غريبة: رقمي اتصل بي.. وتطرح تساؤلات حول أمان خطوط المحمول

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين.. وصفة سهلة وسريعة بمكونات من البيت

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

بإطلالة صيفية ناعمة.. المطربة ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد