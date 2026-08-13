الوادي الجديد تعلن شروط التقديم لمنح دراسية بالجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية

أعلنت محافظة الوادي الجديد، تحت رعاية

حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وبالتعاون مع عدد من الجامعات الخاصة، توفير عدد من المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، للعام الدراسي 2026/2027، وذلك في إطار دعم الطلاب المتفوقين وإتاحة فرص تعليمية متميزة لهم.

وأوضحت المحافظة أن الحد الأدنى للتقديم للمنح يبلغ 80% فأكثر لطلاب الشعبة العلمية، و75% فأكثر للشعبة الرياضية، و60% فأكثر للشعبة الأدبية. وتشمل الفئات المستفيدة طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وطلاب STEM، مع اشتراط اجتياز اختبارات القبول الخاصة بالجامعة المرشح لها الطالب، وأن يكون مصري الجنسية وحاصلًا على شهادة الثانوية العامة من إحدى المدارس الحكومية بالمحافظة للعام الدراسي 2025/2026، على أن يتم الاختيار وفقًا لأعلى مجموع.

وتتضمن الشروط ألا يكون المتقدم قد تم قبوله في تنسيق المرحلة الأولى بالكليات الحكومية: الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والهندسة، وألا يكون أحد أفراد أسرته قد استفاد من المنحة أو منح مماثلة خلال الأعوام السابقة، فضلًا عن توافر شروط خاصة بطلاب الثانوية الأزهرية وطلاب STEM وفق القواعد المعتمدة.

وأشارت المحافظة إلى أن التقديم يتم من خلال المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية التابعة للطالب، خلال الفترة من السبت الموافق 15 أغسطس 2026 ولمدة 10 أيام، مع تقديم صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة أو مستخرج رسمي منها، وصورة شهادة الميلاد، وبحث اجتماعي، وسداد مبلغ 250 جنيهًا فقط مقابل جدية الطلب.

وأكدت المحافظة أن الطلاب الذين سيتم اختيارهم وفقًا للقواعد المقررة يمكنهم الحصول على خطابات الترشيح للجامعات التي تم ترشيحهم لها، داعية الطلاب الراغبين في الاستفادة من المنح إلى الالتزام بالمواعيد المحددة واستيفاء المستندات والشروط المطلوبة.