مؤسس فيسبوك يشتري قصرا تاريخيا عمره نحو 200 عام.. وهذه قصته

اشترى مؤسس شركة ميتا Meta ورئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرج، وزوجته بريسيلا تشان قلعة تاريخية في أيرلندا، في صفقة خاصة لم يكشف عن قيمتها، فيما أكدت متحدثة باسم الملياردير أن العائلة “متحمسة” لامتلاك العقار الجديد.

واستحوذ زوكربيرج على قلعة سترانكالي Strancally Castle ذات الطراز القوطي، والمكونة من ثلاثة طوابق، من عائلة ألين-باكلي، في صفقة تمت خارج السوق خلال الأسابيع الأخيرة، وفقا لما نقلته تقارير إعلامية فرنسية.

وقالت المتحدثة باسم زوكربيرج إن مارك وعائلته “متحمسون لمواصلة العناية بهذا المنزل التاريخي، ويتطلعون إلى قضاء بعض الوقت في أيرلندا، حيث تحتفظ ميتا بمقرها الدولي”.

قلعة عمرها نحو 200 عام

بنيت قلعة سترانكالي عام 1827 لصالح سياسي إنجليزي، وهي عبارة عن منزل سكني من ثلاثة طوابق على الطراز القوطي الجديد، شيد باستخدام الحجارة المنحوتة في مقاطعة ووترفورد، على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب غربي العاصمة دبلن.

ولم تكشف المصادر عن قيمة الصفقة التي دفعها زوكربيرج مقابل القلعة.

وخضعت القلعة لعمليات تجديد واسعة على مدار العقدين الماضيين في عهد مالكيها السابقين، وكان مايكل ألين-باكلي أحد مؤسسي شركة RAB Capital للاستثمار الخاص، ومقرها لندن.

قلعة سترانكالي

ارتباط وثيق بأعمال ميتا في أيرلندا



تمثل أيرلندا موقعا مهما لعمليات شركة ميتا الدولية، إذ توظف الشركة نحو 1500 شخص في البلاد، بينما تستضيف دبلن مقرها الدولي.

كما تدير ميتا في أيرلندا نشاطا متخصصا في الواقع الافتراضي والمعزز بمدينة كورك، إلى جانب مركز بيانات يقع خارج دبلن.

ورغم شراء العقار الجديد، من المتوقع أن يواصل زوكربيرج وعائلته الإقامة في الولايات المتحدة، على أن يستخدموا القلعة الأيرلندية خلال زياراتهم المرتبطة بأعمال “ميتا” وعملياتها في البلاد.