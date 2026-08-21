ندى السبكي: لن نحجب إيرادات فيلم الست لما

أكدت المنتجة ندى السبكي، أنها لن تحجب إيرادات فيلم “الست” لما كما يفعل بعض المنتجين خلال الفترة الأخيرة.



وأضافت في تصريحات خاصة: "في مصلحة صناعة السينما معرفة أرقام الإيرادات الفعلية لكل فيلم، ولا يمكن معاملة السينما مثل الدراما التلفزيونية، والفيلم بطولة كل من يسرا ودرة، وماجد المصري، وياسمين رئيس، وعمرو عبدالجليل، وانتصار، ودنيا سامي، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، ومحمد أنور، وعدد من ضيوف الشرف وآخرين، والعمل من إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب، وتأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي.

ويشارك في الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن أبرزهم: كندة علوش وكريم فهمي، وشيماء سيف، ومصطفى أبو سريع، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية هالة سرحان، وإسلام جمال، وحمدي الميرغني، وكريم عفيفي، وأحمد صيام، وحمدي الوزير.



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول علاقات الرجل والمرأة في مجتمعاتنا العربية من خلال حملة تطلقها دينا الكردي التي تلعبها النجمة يسرا وتحقق الحملة انتشارًا واسعًا، ما يثير جدلًا كبيرًا داخل المجتمع، قبل أن تواجه حملة مضادة يقودها أحد الرجال، لتشتعل المواجهة بين الفريقين. ترى كيف ستقلب حملة فيتو احداث الفيلم وهل يمكن تحقيقها في الواقع؟.