من باب المندب إلى تعز.. تصعيد عسكري يعيد رسم خريطة المواجهة في اليمن

تشهد الساحة اليمنية تصعيدًا عسكريًا متسارعًا، مع تحركات ميدانية متزامنة في الساحل الغربي ومحافظتي تعز ومأرب، وسط حديث مسؤولين يمنيين عن تقدم القوات الحكومية في مناطق استراتيجية، وتراجع وتحركات لعناصر جماعة الحوثيين في عدد من الجبهات.

ويبرز باب المندب وذوباب والمخا باعتبارها محاور رئيسية في المواجهة، لما تمثله من أهمية جيوسياسية وعسكرية.

وفي الوقت الذي تتحدث فيه مصادر يمنية عن استعادة السيطرة على مناطق ومواقع مهمة، تتواصل العمليات الجوية والبحرية، بالتوازي مع تحركات على الأرض تشمل عمليات تمشيط وإزالة ألغام وعبوات ناسفة، فيما تشهد جبهات أخرى، بينها مأرب وتعز والجوف وصعدة، تطورات ميدانية متلاحقة.

مستشار وزارة الإعلام اليمنية: أعداد كبيرة من الحوثيين فروا من المخا وريف تعز

قال فيصل بن محمد العواضي، مستشار وزارة الإعلام اليمنية، إن القوات المسلحة اليمنية تفرض سيطرتها وتعيد الأمن والاستقرار إلى المناطق التي استعادتها، وبينها المخا وذوباب وباب المندب، مؤكدًا عدم وجود ما يدعو للقلق بشأن قدرة الحوثيين على العودة أو شن هجمات.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن تحركات ميليشيا الحوثي في هذه المناطق تتركز على زرع الألغام وتفخيخ الطرق بالعبوات الناسفة، مشيرًا إلى فرار أعداد كبيرة من عناصرها من المخا ومناطق عدة في ريف تعز، تاركين خلفهم معداتهم وقدراتهم العسكرية، بحثًا عن النجاة.

وأضاف أن الحوثيين يعمدون كذلك إلى تفخيخ الجسور والمنشآت لعرقلة تقدم القوات، لافتًا إلى أن فرقًا هندسية ترافق الجيش وتتولى إزالة الألغام والتعامل مع هذه العبوات، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمناطق المستعادة.

مستشار وزير الدفاع اليمني: العمليات العسكرية ضد الميليشيا الحوثية مستمرة ولن تتوقف

قال العميد محمد الكميم، مستشار وزير الدفاع اليمني، إن العمليات القتالية التي انطلقت ضمن عملية "فجر اليمن" حققت أهدافًا عدة، بينها تحرير باب المندب وذوباب والتحرير الكامل لجزيرة ميون، بالتزامن مع عمليات قتالية في مأرب وغارات جوية وغطاء جوي متواصل.

وأوضح، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ميليشيا الحوثي خسرت ما أعدته خلال الفترة الماضية في هذه الجبهة ذات الأهمية الجيوستراتيجية، مشيرًا إلى استنزافها عبر "مصيدة قتل" خلال الأسابيع الماضية، وفشلها في تحقيق أهدافها بالمناطق الجبلية في جبهات تعز.

وأضاف أن العمليات تتجه نحو التصعيد في مختلف الجبهات اليمنية، معتبرًا أن التركيز على هذه الجبهة في العمليات الأولى لاستعادة الدولة حمل أبعادًا استراتيجية وسياسية وإقليمية، وأن كسر شوكة الحوثيين فيها يمثل رسالة قوية للشعب اليمني، مؤكدًا تحقيق انتصارات في شرق اليمن، خصوصًا مأرب، بالتزامن مع الغطاء الجوي للتحالف العربي والسعودية.

عملية بحرية للتحالف في الحديدة وغارات جوية على مواقع الحوثيين.. تفاصيل

قال إياد الموسمي، مراسل «القاهرة الإخبارية» من عدن، إن أبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية تمثلت في العملية البحرية التي نفذها التحالف العربي قبالة مدينة الحديدة.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، على قناة القاهرة الإخبارية، أن التحالف نفذ غارات جوية استهدفت منصة لإطلاق الصواريخ في ميناء الصليف، إلى جانب تنفيذ غارات على جزيرة كمران، فضلا عن غارات أخرى استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء.

وفيما يتعلق بالوضع الميداني على الساحل الغربي، أشار إلى أن القوات الحكومية وقوات العمالقة والجيش اليمني تواصل تقدمها صوب مدينة المخا، بعد تحرير مديرية ذباب وباب المندب والمناطق المحيطة بهما.

وأضاف أن القوات دخلت عددا من القرى في محيط المخا ونفذت عمليات تمشيط، وفقا لمصادر متطابقة، بحثا عن عناصر جماعة الحوثيين في قرى عدة، من بينها واحة والجديدة، مشيرا إلى أن القوات لم تدخل مدينة المخا حتى الآن، وربما يعود ذلك إلى اعتبارات أمنية أو استعدادا لتكثيف العمليات العسكرية تمهيدا لتحرك جديد باتجاه المدينة.

وأوضح أن الوضع الميداني في مديريات المخا والخوخة وحيس يشهد تطورات متسارعة، وسط معلومات، وفقا لمصادر عدة، عن انسحاب قيادات حوثية من المنطقة، بالتزامن مع تراجع واضح لتحركات الجماعة في هذه المدن.

وحول الوضع في مدينة تعز، قال إن التصعيد لا يزال سيد الموقف، مشيرا إلى أن جماعة الحوثيين تحشد وتدفع بأعداد كبيرة من المسلحين والعتاد العسكري نحو عدد من الجبال والمناطق في محافظة تعز.

وأضاف أن الجبهة في مأرب بدأت تشهد نشاطا متزايدا، مع ورود معلومات عن تقدم الجيش باتجاه مناطق التماس في عدد من مديريات المحافظة، من بينها الجوبة ومديريات أخرى.

وأشار إلى أن التطورات تمتد أيضا إلى الجوف وصعدة، وفي العمق الخاضع لسيطرة الحوثيين، حيث نفذت طائرات مسيرة غارات جوية، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف قرى حدودية في محافظة صعدة.