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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الطيران الحربي يقصف مواقع لميليشيات الحوثي في التربة بمحافظة تعز اليمنية

الطيران الحربي غارات جوية
الطيران الحربي غارات جوية
القسم الخارجي

شن الطيران الحربي غارات جوية على مواقع وتجمعات تابعة لميليشيات الحوثي في محيط مدينة التربة بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، بالتزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية في عدد من جبهات المحافظة.

وتأتي الغارات في ظل اشتداد المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، وسط تحركات عسكرية متبادلة ومحاولات للسيطرة على مواقع وطرق استراتيجية في ريف تعز. وكانت مصادر إعلامية قد أفادت خلال الأيام الماضية بتنفيذ الطيران الحربي ضربات استهدفت مواقع وتعزيزات حوثية في مناطق عدة بالمحافظة، بينها جبهتا حيفان وراسن. 

وتشهد منطقة التربة ومحيطها تصعيدًا ميدانيًا متواصلًا، مع استمرار المواجهات على الطرق المؤدية إلى المدينة، التي تمثل نقطة مهمة على خط الإمداد الرابط بين تعز وعدن. كما أفادت تقارير سابقة بتعرض مدينة التربة لقصف بصواريخ باليستية من جانب الحوثيين، بالتزامن مع المعارك الدائرة في عدد من المحاور. 

وفي سياق متصل، أفادت مصادر يمنية بأن القوات الحكومية كثفت عملياتها الجوية ضد تعزيزات ومواقع تابعة للحوثيين في محافظة تعز، فيما أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مركبات تحمل أسلحة وإمدادات كانت متجهة إلى مواقع للجماعة في منطقة الوازعية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه محافظة تعز واحدة من أكثر فترات القتال حدة خلال الأسابيع الأخيرة، مع اتساع رقعة المواجهات لتشمل عدة جبهات، وسط تقارير عن سقوط قتلى وجرحى ونزوح مدنيين من المناطق المتضررة.

وتعكس التطورات الميدانية استمرار حالة التوتر العسكري في تعز، في ظل سعي القوات الحكومية إلى وقف تحركات الحوثيين وتأمين خطوط الإمداد والطرق الحيوية، بينما تواصل الجماعة عملياتها العسكرية في عدد من مناطق المحافظة.
 

الطيران الحربي غارات جوية ميليشيات الحوثي مدينة التربة محافظة تعز اليمن

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