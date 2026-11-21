تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2026، إقامة مجموعة كبيرة من المباريات القوية والمهمة في مختلف المسابقات المحلية، وسط ترقب جماهيري لمواجهات مرتقبة في الدوريات الأوروبية والعربية، في ظل سعي الأندية لتحقيق الانتصارات وحصد النقاط.

وتتصدر مواجهات اليوم مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو، ضمن منافسات الدوري الإسباني، إلى جانب القمة الإنجليزية التي تجمع نيوكاسل يونايتد وآرسنال، بينما يخوض باريس سان جيرمان اختبارًا أمام نيس في الدوري الفرنسي.

كما تشهد منافسات الدوري التركي مواجهتين بارزتين، حيث يلتقي جلطة سراي مع سامسون سبور، في حين يصطدم فنربخشة بفريق كوجالي سبور، بالإضافة إلى عدد من المباريات في الدوريين القطري والإماراتي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

تتواصل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بإقامة 7 مباريات، أبرزها مواجهة نيوكاسل يونايتد وآرسنال، التي تنطلق في السابعة والنصف مساءً، بينما يبدأ مانشستر سيتي مشواره في مباريات اليوم بمواجهة فولهام.

* مانشستر سيتي ضد فولهام – 2:30 ظهرًا – بي إن سبورتس 1.

* بورنموث ضد نوتنجهام فورست – 5 مساءً – بي إن سبورتس 5.

* أستون فيلا ضد سندرلاند – 5 مساءً – بي إن سبورتس 4.

* تشيلسي ضد ليدز يونايتد – 5 مساءً – بي إن سبورتس 1.

* كوفينتري سيتي ضد كريستال بالاس – 5 مساءً – بي إن سبورتس 6.

* توتنهام هوتسبير ضد إبسويتش تاون – 5 مساءً – بي إن سبورتس 3.

* نيوكاسل يونايتد ضد آرسنال – 7:30 مساءً – بي إن سبورتس 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

تتجه الأنظار في الدوري الإسباني إلى مواجهة ريال مدريد وسيلتا فيجو، المقرر إقامتها في العاشرة مساءً، كما يشهد اليوم ديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس.

* ديبورتيفو ألافيس ضد ديبورتيفو لاكورونيا – 3 مساءً – بي إن سبورتس 9.

* رايو فاليكانو ضد فالنسيا – 5:15 مساءً – بي إن سبورتس 9.

* إشبيلية ضد ريال بيتيس – 7:30 مساءً – بي إن سبورتس 3.

* ريال مدريد ضد سيلتا فيجو – 10 مساءً – بي إن سبورتس 1.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

تقام 4 مواجهات ضمن منافسات الدوري الإيطالي، حيث يلتقي روما مع بارما، بينما يخوض نابولي مواجهة أمام تورينو في ختام مباريات اليوم.

* كومو ضد كالياري – 4 مساءً – إس تي سي تي في.

* لاتسيو ضد ليتشي – 4 مساءً – إس تي سي تي في.

* بارما ضد روما – 7 مساءً – إس تي سي تي في.

* نابولي ضد تورينو – 9:45 مساءً – إس تي سي تي في.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

تتواصل منافسات الدوري الفرنسي بخمس مواجهات، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان ونيس، إلى جانب مواجهة ليل وليون، التي تحظى باهتمام جماهيري كبير.

* نيس ضد باريس سان جيرمان – 6:15 مساءً – بي إن سبورتس 2.

* لانس ضد تولوز – 9:45 مساءً – بي إن سبورتس 3.

* ليل ضد ليون – 9:45 مساءً – بي إن سبورتس 2.

* موناكو ضد أوكسير – 9:45 مساءً – بي إن سبورتس 4.

* ستراسبورج ضد بريست – 9:45 مساءً – بي إن سبورتس 5.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

يشهد الدوري الألماني إقامة مجموعة من المواجهات المهمة، حيث تنطلق 5 مباريات في توقيت واحد عند الرابعة والنصف عصرًا، بينما لم يُحدد توقيت مواجهة شالكه وشتوتجارت في البيانات الواردة.

* باير ليفركوزن ضد باديربورن – 4:30 مساءً.

* بوروسيا مونشنجلادباخ ضد بوروسيا دورتموند – 4:30 مساءً.

* آينتراخت فرانكفورت ضد هوفينهايم – 4:30 مساءً.

* إيلفيرسبيرج ضد فرايبورج – 4:30 مساءً.

* أونيون برلين ضد لايبزيج – 4:30 مساءً.

* شالكه 04 ضد شتوتجارت – لم يُحدد الموعد.

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى مواجهتي جلطة سراي وسامسون سبور، وفنربخشة وكوجالي سبور، ضمن منافسات الدوري التركي، في ظل أهمية النقاط للأندية المتنافسة.

* جنتشلربيرليجي ضد غازي عنتاب – 12:30 ظهرًا – ديجي تورك بلاي.

* آميد سبورتيف ضد ريزة سبور – 3 مساءً – ديجي تورك بلاي.

* جلطة سراي ضد سامسون سبور – 3 مساءً – بي إن سبورتس 2.

* كوجالي سبور ضد فنربخشة – 6 مساءً – بي إن سبورتس 7.

مواعيد مباريات الدوري القطري اليوم والقنوات الناقلة

* الوكرة ضد السيلية – 3 مساءً – الكأس 5.

* الشحانية ضد الريان – 5:30 مساءً – الكأس 6.

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي اليوم والقنوات الناقلة

* بني ياس ضد النصر – 2:45 ظهرًا – ستارز بلاي.

* خورفكان ضد الجزيرة – 2:45 ظهرًا – ستارز بلاي.

* يونايتد ضد الوحدة – 5:25 مساءً – ستارز بلاي.

وتحمل مباريات اليوم العديد من المواجهات المنتظرة، خاصة في الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث تسعى الفرق صاحبة الطموحات الكبيرة إلى تحقيق نتائج إيجابية، بينما يأمل المنافسون في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط وإحداث المفاجآت