تقام اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 مجموعة قوية من مباريات كرة القدم في مختلف الدوريات الأوروبية مع عودة المنافسات عقب انتهاء فترة التوقف الدولي حيث تتصدر مواجهة نيوكاسل يونايتد وآرسنال اهتمامات الجماهير إلى جانب لقاء ريال مدريد وسيلتا فيجو، وديربي إشبيلية بين إشبيلية وريال بيتيس.

وتشهد منافسات الدوري الإنجليزي ظهور مانشستر سيتي أمام فولهام بينما يلتقي تشيلسي مع ليدز يونايتد ويخوض باريس سان جيرمان مواجهة قوية أمام نيس في الدوري الفرنسي فيما يواجه نابولي نظيره تورينو في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي ضد فولهام – 2:30 عصرا – beIN Sports 1.

أستون فيلا ضد سندرلاند – 5:00 مساء – beIN Sports 5.

بورنموث ضد نوتينجهام فورست – 5:00 مساء – beIN Sports 6.

تشيلسي ضد ليدز يونايتد – 5:00 مساء – beIN Sports 1.

كوفنتري سيتي ضد كريستال بالاس – 5:00 مساء – beIN Sports 4.

توتنهام ضد إيبسويتش تاون – 5:00 مساء – beIN Sports 3.

نيوكاسل يونايتد ضد آرسنال – 7:30 مساء – beIN Sports 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ألافيس ضد ديبورتيفو لاكورونيا – 3:00 عصرا – beIN Sports 9.

رايو فاييكانو ضد فالنسيا – 5:15 مساء – beIN Sports 9.

إشبيلية ضد ريال بيتيس – 7:30 مساء – beIN Sports 3.

ريال مدريد ضد سيلتا فيجو – 10:00 مساء – beIN Sports 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كومو ضد كالياري – 4:00 عصرا.

لاتسيو ضد ليتشي – 4:00 عصرا.

بارما ضد روما – 7:00 مساء tv.

نابولي ضد تورينو – 9:45 مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

باير ليفركوزن ضد بادربورن – 4:30 عصرا.

آينتراخت فرانكفورت ضد هوفنهايم – 4:30 عصرا.

يونيون برلين ضد لايبزيج – 4:30 عصرا.

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد بوروسيا دورتموند – 4:30 عصرا .

إلفيرسبيرج ضد فرايبورج – 4:30 عصرا.

شالكه ضد شتوتجارت – 7:30 مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

نيس ضد باريس سان جيرمان – 6:15 مساء – beIN Sports 2.

لانس ضد تولوز – 9:45 مساءً – beIN Sports 3.

ليل ضد ليون – 9:45 مساء – beIN Sports 2.

موناكو ضد أوكسير – 9:45 مساء – beIN Sports 4.

ستراسبورج ضد بريست – 9:45 مساء – beIN Sports 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي والقنوات الناقلة

جالاتا سراي ضد سامسون سبور – 4:00 عصرا – beIN Sports 2.

كوجالي سبور ضد فنربخشة – 7:00 مساء – beIN Sports 7.

وتتجه الأنظار إلى المواجهات الكبرى في ختام اليوم، خاصة قمة نيوكاسل وآرسنال في إنجلترا ومباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في ليلة كروية ينتظر أن تشهد الكثير من الإثارة والندية بين كبار القارة الأوروبية.