يتساءل كثير من المصلين عن حكم صلاة سنة الفجر بعد إقامة الصلاة، وهل يجوز للمصلي أداء ركعتي سنة الفجر إذا أقيمت صلاة الصبح وبدأ الإمام في الصلاة، أم يجب عليه الدخول مع الجماعة؟.

وتعد سنة الفجر من السنن المؤكدة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في فضلها أحاديث نبوية كثيرة، وفي السطور التالية نتعرف على حكم صلاة سنة الفجر بعد إقامة الصلاة.

حكم صلاة سنة الفجر بعد إقامة الصلاة

وفي هذا السياق قالت دار الإفتاء إنه لا يجوز البدء في أداء سنة الفجر متى أقيمت الصلاة المفروضة، سواء خشي فوات الركعة الأولى منها أم لا؛ وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح" من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَة".

واستشهدت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الرسمي، بما جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ يُرَغِّبُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ حَتَّى قَالَ: «وَلَوْ رَكْعَةً»، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي وَالصَّلَاةُ تُقَامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَصَلَاتَانِ مَعًا؟» أخرجه الطبراني.

حكم صلاة سنة الفجر بعد إقامة الصلاة

ووفقا لدار الإفتاء فإن الأصل أنه إذا أقيمت صلاة الفجر وبدأت الفريضة، فلا يجوز للمسلم أن ينشغل بصلاة النافلة، بل يدخل مع الإمام في صلاة الفريضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».

وبناءً على ذلك، إذا أقيمت صلاة الفجر، فعلى المسلم أن يترك سنة الفجر ويدخل مع الإمام، ولا يبدأ في أداء ركعتي السنة أثناء إقامة الفريضة أو بعد شروع الإمام فيها.

هل يجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفريضة؟

اختلف الفقهاء في وقت قضاء سنة الفجر لمن فاتته بسبب إقامة الصلاة، حيث يرى بعضهم أنه يجوز قضاؤها بعد صلاة الفجر، وهو قول عند الشافعية ورواية عن أحمد.

ويرى بعض الفقهاء القول الثاني أنها تُقضى بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وهو قول عند الحنفية والمالكية، ورواية عن أحمد.

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلًا يصلي ركعتين بعد صلاة الصبح، فلما سأله الرجل عن ذلك أخبره أنه لم يكن صلى ركعتي الفجر، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي.

ما فضل صلاة سنة الفجر؟

ورد في صحيح مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"، وهو ما يبين عظيم فضل هاتين الركعتين وحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليهما.