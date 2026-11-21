وجّه الإعلامي أمير هشام رسالة إلى هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن مراسم توقيع عقود أرض فرع النادي الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى وجود تساؤلات حول دوره داخل مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، أن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، حرص على أن يكون الممثل الوحيد لمجلس الإدارة خلال مراسم توقيع عقود أرض أكتوبر، مؤكدًا أن رئيس النادي يسعى خلال المرحلة الحالية إلى اتخاذ كل الخطوات التي تصب في مصلحة القلعة البيضاء.

وأضاف أن بعض الأصوات داخل مجلس إدارة الزمالك ربما كان لها تأثير سلبي على نتائج النادي في بعض الملفات، مشيرًا إلى أن حسين لبيب أعلن عدم نيته الترشح في الانتخابات المقبلة، وأنه يركز خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس على تقديم كل ما يخدم النادي.

وأشار إلى أنه عقب توقيع حسين لبيب عقود أرض أكتوبر، نشر تطبيق نادي الزمالك تصريحات منسوبة إلى هشام نصر بشأن مراسم التوقيع، رغم عدم حضوره، وهو ما أثار تساؤلاته حول أسباب نشر تلك التصريحات وتوقيتها، مؤكدًا أنه لا يجد مبررًا واضحًا لذلك.

وأكد أمير هشام أن من حق هشام نصر التفكير في الترشح لمنصب رئيس النادي، ورغبته في خدمة الزمالك، لكنه شدد على ضرورة امتلاك الخبرة والحنكة الإدارية، والقدرة على تقديم حصيلة واضحة من الإنجازات، بما يساعده على تسويق نفسه انتخابيًا أمام أعضاء الجمعية العمومية.

وتساءل أمير هشام عن الدور الذي قدمه هشام نصر خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل تراجع نتائج ألعاب الصالات، وتراجع مستوى فريق كرة اليد، رغم امتلاك نائب رئيس الزمالك خبرات كبيرة في اللعبة، وسبق توليه رئاسة اتحاد كرة اليد.

وأضاف أن الزمالك كان يُضرب به المثل في كرة اليد خلال فترات سابقة، متسائلًا عن أسباب تراجع اللعبة خلال السنوات الثلاث الماضية، وعدم ظهور دور واضح لهشام نصر في هذا الملف.

كما تطرق إلى الأوضاع الاجتماعية والخدمية داخل النادي، مشيرًا إلى وجود شكاوى متكررة من بعض الأعضاء، ومطالبًا مجلس الإدارة بضرورة الاهتمام بهذه الملفات والعمل على تحسين مستوى الخدمات خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يراجع مجلس إدارة الزمالك أداءه في مختلف الملفات، وأن يستغل الفترة المتبقية لتقديم ما يخدم النادي وجماهيره وأعضاءه.