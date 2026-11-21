تعقد جامعة الإسكندرية الأهلية، لقاء تعريفيا لطلاب البرامج الهندسية وبرامج علوم الحاسب يوم الأحد المقبل للتعريف ببرامج الدرجات العلمية المزدوجة التي تتيحها الجامعة بالتعاون مع عدد من الجامعات الدولية المرموقة.

وأوضحت جامعة الإسكندرية في بيان أن اللقاء سيتضمن عرض ومزايا الدرجات العلمية المزدوجة التي تتيحها الجامعة ومنها برنامج الدرجة المزدوجة مع جامعة إسكس البريطانية (4+1 / 3+1) يتيح البرنامج للطلاب الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة الإسكندرية الأهلية، بالإضافة إلى درجة الماجستير من جامعة إسكس البريطانية.

كما يتضمن اللقاء عرضًا لأهم البرامج المتاحة، وتشمل برنامج (2+2): يتيح للطلاب دراسة أول عامين بجامعة الإسكندرية الأهلية، ثم استكمال العامين التاليين بجامعة لويفيل بالولايات المتحدة الأمريكية، بما يؤهلهم للحصول على درجتي بكالوريوس من الجامعتين، برنامج الماجستير: ويعتمد على احتساب مقررين دراسيين من مرحلة البكالوريوس ضمن متطلبات الماجستير، على أن يستكمل الطالب باقي متطلبات الدراسة بجامعة لويفيل خلال عام دراسي واحد، بما يؤهله للحصول على درجة الماجستير في العلوم الهندسية من جامعة لويفيل الأمريكية.