أفادت تقارير بوقوع غارات مكثفة بطائرات مسيرة وقصف مدفعي ثقيل خلال الليل في المناطق المحيطة ببلدة "بادمي" الحدودية، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الإثيوبية والإريترية تعزيز مواقعها العسكرية على طول الحدود المشتركة بين البلدين، مما يثير مخاوف من اندلاع مواجهة مباشرة ومستمرة بينهما.

اشتباكات بين إثيوبيا وإريتريا في بادمي

وذكر اثنان من السكان المحليين، في اتصال هاتفي مع صحيفة "أديس ستاندرد"، أن القصف استمر طوال ليل الأربعاء وحتى الساعات الأولى من صباح الخميس، قبل أن تتراجع أصوات الانفجارات ونيران المدفعية الثقيلة في وقت لاحق من صباح الخميس.

وأفاد دبلوماسي أجنبي في أديس أبابا، مطلع على معلومات استخباراتية عسكرية، لـ "أديس ستاندرد" بأن القوات الإريترية عززت مواقعها بشكل كبير في مناطق تمتد من "شامبيكو" إلى "جيمهالو" و"سيمبل"، بينما تركزت التعزيزات العسكرية الإثيوبية حول "جيزا تيجارو" وقرى "لاما" المجاورة.

وقال الدبلوماسي -الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الأمر- إنهم كانوا يراقبون عن كثب الحشود العسكرية الكبيرة من كلا الجانبين، وكانوا يتوقعون أن تؤدي أي خطوة، سواء كانت متعمدة أو ناتجة عن سوء تقدير، إلى اندلاع اشتباكات.

وتأتي هذه الأنباء في أعقاب سلسلة من التصعيدات العسكرية حول "بادمي"؛ حيث ذكرت مصادر دبلوماسية في وقت سابق لـ "أديس ستاندرد" أن غارات الطائرات المسيرة الإثيوبية وتبادل القصف المدفعي الثقيل مع الجانب الإريتري قد تصاعدت على مدى عدة أيام، مما أجبر المدنيين على الفرار من منازلهم.

وفي سياق متصل، زعمت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي موالية للحكومة، صباح اليوم، أن العمليات العسكرية الإثيوبية جاءت رداً على تحضيرات مزعومة من قبل "جبهة تحرير شعب تيجراي" (TPLF)، و"الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة" الحاكمة في إريتريا (المعروفة باسم "الشعبية")، وجماعات مسلحة أخرى، "لشن حرب ضد إثيوبيا".

وادعت هذه الحسابات أن القوات الإثيوبية شنت غارات جوية وبواسطة طائرات مسيرة بشكل متكرر حول "بادمي" من ليل الأربعاء وحتى صباح الخميس، مما أسفر عن تدمير "ذخائر بعيدة وقصيرة المدى، إلى جانب مقاتلين مسلحين وإمدادات عسكرية ولوجستية" قيل إنها كانت مخزنة في المنطقة.

ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من هذه الادعاءات، بما في ذلك ما يتعلق بتدمير معدات عسكرية أو سقوط أفراد.

ولم يصدر عن الجيشين الإثيوبي أو الإريتري أي بيان رسمي حول الغارات التي أُبلغ عنها صباح الخميس.

حشود عسكرية على الحدود الإثيوبية الإريترية

تأتي هذه التطورات الأخيرة بعد يوم من تقرير لوكالة "رويترز" أفاد بأن إثيوبيا وإريتريا حشدتا قوات عسكرية كبيرة على طول حدودهما المشتركة، مما جعل جيشي البلدين في نطاق الاشتباك المباشر، وأثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين الخصمين التاريخيين.

واستناداً إلى مراقبين للنزاع وأفراد على صلة بفصائل مسلحة متصارعة في إقليم تيجراي، ذكرت "رويترز" أن كلا البلدين قاما بتعزيز مواقعهما بشكل كبير.

وأشارت الوكالة إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من تقارير تتحدث عن اشتباكات مباشرة بين الجيشين.

الجيش الإثيوبي يتوغل في إريتريا

وفي سياق منفصل، صرح مصدر أمني أجنبي في إثيوبيا لوكالة "فرانس برس" بوقوع "اشتباكات عنيفة" في محيط منطقة "بادمي" خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً أن القوات الإثيوبية قامت -بحسب التقارير- "بتوغل داخل الأراضي الإريترية قبل أن تنسحب منها".

ولم ترد أي من الحكومتين على استفسارات وكالة "فرانس برس" بشأن هذه الاشتباكات المزعومة.

وقد تزامنت تقارير الحشد العسكري مع تصاعد في الخطاب العدائي بين الحكومتين، لا سيما في ظل مساعي إثيوبيا المتجددة للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر، وتصريحات لمسؤولين إثيوبيين كبار حول مطالبات إقليمية تاريخية.

وفي 18 نوفمبر، أصدرت الحكومة الإريترية بياناً شديد اللهجة اتهمت فيه "حزب الازدهار" الحاكم في إثيوبيا بتبني أجندة توسعية ومحاولة افتعال مواجهة حول الأراضي الإريترية.

وجاء هذا البيان في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإثيوبي برهانو جولا، خلال كلمة ألقاها في 13 نوفمبر أمام ممثلين عن مدينة "ميكيلي"؛ حيث أشار -وفقاً للتقارير- إلى مناطق إريترية مثل "دوغالي" و"غوندت" و"أدوليس"، بالإضافة إلى مدينة "زيلع" الساحلية في صوماليلاند، باعتبارها أراضٍ تابعة تاريخياً لإقليم تيجراي أو لإثيوبيا.

ووصفت أسمرة هذه التصريحات بأنها "انتهاك صارخ لسيادة إريتريا وسلامة أراضيها"، متهمة الحكومة الإثيوبية بمحاولة حشد سكان تيجراي لدعم حرب محتملة ضد إريتريا.

كما حذرت أسمرة من أن هذا الخطاب يندرج ضمن ما وصفته بـ"الأجندة التوسعية الإثيوبية طويلة الأمد"، متهمة أديس أبابا بالسعي إلى إثارة الصراع بين شعبي إريتريا وتيجراي.

«في مواجهة كل هذا الضجيج المليء بالأكاذيب والنهب والترهيب من قِبل "حزب الازدهار"، نقول مجدداً: "عادي وعلّو!" (Adi wa’alu!)»، هكذا جاء في البيان، مستحضراً تعبيراً تقليدياً باللغة التغرينية يرتبط بالمقاومة.

يأتي هذا التصعيد الأخير في أعقاب أشهر من تدهور العلاقات وتزايد الاتهامات المتبادلة بالتدخل العسكري.

ففي فبراير 2026، اتهمت إثيوبيا إريتريا رسمياً باحتلال أراضٍ إثيوبية على طول حدودهما المشتركة، ودعم جماعات مسلحة تنشط داخل إثيوبيا، وإجراء مناورات عسكرية وصفتها أديس أبابا بأنها انتهاكات لسيادتها.

وطالبت إثيوبيا بانسحاب القوات الإريترية، مؤكدةً في الوقت نفسه انفتاحها على الحوار.

وازدادت حدة التوتر في أكتوبر بعد ورود أنباء عن دخول قوات إريترية أجزاءً من إقليم تيجراي، بما في ذلك مناطق حول أديجرات وعلى طول الطريق المؤدي إلى إيداغا هاموس وميكيلي.

واتهم مسؤولون إثيوبيون لاحقاً إريتريا بدعم قوات تيجراي خلال تجدد القتال في المنطقة، وهي اتهامات نفتها أسمرة مراراً وتكراراً.

وقد زاد التقدم العسكري الإثيوبي اللاحق في تيجراي، بما في ذلك باتجاه الحدود الإريترية، من خطر المواجهة بين البلدين الجارين.

ونقلت صحيفة "أديس ستاندرد" في 13 نوفمبر، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن الاشتباكات تتصاعد حول بادمي، حيث أثارت غارات الطائرات المسيرة الإثيوبية وقصف المدفعية الثقيلة الإريترية مخاوف من مواجهة عسكرية أوسع.

أفاد سكان المناطق المجاورة بأن القصف الليلي يجبر المدنيين على الفرار.

وكانت بادمي، التي تقع في قلب النزاع الحدودي المستمر منذ زمن طويل، البؤرة الرئيسية للحرب الحدودية بين إثيوبيا وإريتريا التي دارت رحاها بين عامي 1998 و2000، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف.