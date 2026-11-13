الجيش السوداني يعلن إسقاط طائرة مسيرة عبرت الحدود من إثيوبيا

أعلنت القوات المسلحة السودانية نجاح دفاعاتها دفاعاتها الجوية ظهر اليوم في إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية في منطقة (دندرو)بولاية النيل الأزرق عبرت الحدود من إثيوبيا .

وسيطرت القوات المسلحة السودانية على بلدة إيال بخيت، مُحققة مزيدًا من التقدّم في غرب كردفان.

وتؤكد التقارير الميدانية والمصادر العسكرية أن القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها تحقق تقدمًا ميدانيًا مستمرًا في ولاية غرب كردفان وسيطرت على بلدة إيال بخيت ومناطق أخرى مجاورة مثل غرب الغُرَّة أم مراحيك، وذلك مطلع شهر نوفمبر 2026.



أما الوضع الإنساني، فتتواصل في المنطقة موجات نزوح للمدنيين بالتزامن مع تصاعد المواجهات الميدانية وحرب المسيرات.

واستشهد في معارك المتمردين من الدعم السريع آلاف السوداني، حيث ارتكبت القوات اعمال ترقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.