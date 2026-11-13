وزير الاستثمار يبحث مع وفد ياباني تعزيز الاستثمارات اليابانية في مصر

بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، مع وفد اتحاد وسط اليابان الاقتصادي، سبل تعزيز الاستثمارات اليابانية في مصر وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، وذلك بمشاركة ممثلي 25 شركة يابانية كبرى.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالقاهرة - الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات اليابانية، وسبل دعم استثماراتها القائمة وجذب استثمارات جديدة، إلى جانب تجارب شركتي يازاكي وأوتسوكا في السوق المصرية، خاصة في قطاعات الصناعات المغذية للسيارات والأدوية والصناعات الطبية والرعاية الصحية والسياحة.

وأكد صالح، حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات اليابانية، وتيسير إجراءات إقامة مشروعاتها وتوسعاتها، من خلال توفير الأراضي وربط المستثمرين بالشركاء المحليين والعمل على تذليل التحديات التي تواجه أنشطتهم، مشيرا إلى تنوع النظم الاستثمارية في مصر، بما يشمل المناطق الحرة والاستثمارية والسوق المحلية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح أن مصر تستهدف تعميق الشراكة الاقتصادية مع اليابان في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري، لاسيما الموقع الاستراتيجي والعمالة الماهرة والبنية التحتية المتطورة، فضلا عن الحوافز الاستثمارية، ومن بينها الرخصة الذهبية وبرامج رد الأعباء التصديرية وفقا للقواعد المنظمة.

وأشار وزير الاستثمار إلى فرص مشاركة القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المستشفيات والمنشآت السياحية والفندقية، من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بما يفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات اليابانية.

تناول الاجتماع مناقشة مقترح دراسة تخصيص منطقة استثمارية متكاملة للشركات اليابانية، لإقامة تجمع صناعي يدعم التكامل مع سلاسل الإنتاج المحلية، ويسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات التصنيعية وزيادة الصادرات المصرية.

من جانبه، استعرض أحمد بدير، مدير شركة يازاكي مصر، أنشطة الشركة العالمية المتخصصة في تصنيع المكونات والأنظمة الكهربائية للسيارات، والتي يبلغ حجم أعمالها نحو 15.4 مليار يورو خلال السنة المالية السابقة، مشيرا إلى تحقيق الشركة نموا تجاوز 30% خلال العام الجاري، واستهداف بدء تشغيل مشروعها في مصر خلال فبراير 2027، مع خطط لزيادة طاقاتها الإنتاجية والتصديرية.

كما استعرض أحمد زغلول، مدير شركة أوتسوكا مصر، خبرات الشركة الممتدة لنحو 50 عاما في الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية والأغذية الطبية والتغذية العلاجية، وخططها لتعزيز الإنتاج والتصدير والتوسع في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأعرب ممثلو الوفد الياباني عن تقديرهم للدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدين حرصهم على نقل الفرص الاستثمارية المطروحة إلى الشركات اليابانية، ودراسة إقامة مشروعات جديدة وتوسيع الشراكات القائمة، ومواصلة التنسيق مع الجهات المعنية والسفارة المصرية في اليابان.