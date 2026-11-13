اتحاد الكروكيه يعلن انطلاق تصفيات كأس العالم للكروكيه واكتمال عدد اللاعبين المشاركين

أعلن محمد علي محمود نائب رئيس الاتحاد المصري للكروكيه، بدء تصفيات كأس العالم للكروكيه، بعد اكتمال العدد المقرر بمشاركة 40 لاعبًا، وذلك على ملاعب نادي سموحة ونادي سبورتنج بمحافظة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتأهل 4 لاعبين من التصفيات للانضمام إلى قائمة المشاركين في بطولة كأس العالم للكروكيه، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 إلى 29 نوفمبر، بمشاركة 80 لاعبًا يمثلون 18 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي هذه التصفيات في إطار الاستعدادات النهائية لاستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي على أرض مصر، بما يعكس مكانة مصر الرائدة في رياضة الكروكيه وقدرتها على تنظيم البطولات الدولية الكبرى.