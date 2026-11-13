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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أسيوط.. إصابة 12 طـ فلا في انقلاب سيارة نقل بطريق منفلوط الصحراوي

رفع آثار الحادث
رفع آثار الحادث
إيهاب عمر

أصيب 12 طفلا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق منفلوط الصحراوي بمحافظة أسيوط بإصابات متفرقة بالجسم وذلك أثناء العمل في جمع محصول الطماطم بالمزارع المنتشرة بالمنطقة.

تلقى اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال أثناء عملهم بمزارع الطماطم.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث لمكان الحادث وتبين إصابة 12 طفلا بانقلاب سيارة ربع نقل أثناء العمل بمزارع الطماطم. 

جرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزى  لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

انقلاب سيارة طفل طريق منفلوط الصحراوي محصول الطماطم أخبار أسيوط أخبار الحوادث

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