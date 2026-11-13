أسيوط.. إصابة 12 طـ فلا في انقلاب سيارة نقل بطريق منفلوط الصحراوي

أصيب 12 طفلا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق منفلوط الصحراوي بمحافظة أسيوط بإصابات متفرقة بالجسم وذلك أثناء العمل في جمع محصول الطماطم بالمزارع المنتشرة بالمنطقة.

تلقى اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال أثناء عملهم بمزارع الطماطم.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث لمكان الحادث وتبين إصابة 12 طفلا بانقلاب سيارة ربع نقل أثناء العمل بمزارع الطماطم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.