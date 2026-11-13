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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في ذكرى ميلاده.. حكاية نجم الترسانة الذي تربع على عرش هدافي مصر

حسن الشاذلى
حسن الشاذلى
منتصر الرفاعي

تحل اليوم الجمعة 13 نوفمبر ذكرى ميلاد حسن الشاذلي أسطورة نادي الترسانة ومنتخب مصر السابق وأحد أبرز المهاجمين الذين مروا على تاريخ الكرة المصرية بعدما ترك بصمة استثنائية بأهدافه وأرقامه القياسية التي لا تزال صامدة حتى الآن رغم مرور سنوات طويلة على اعتزاله ورحيله.

ولد حسن الشاذلي في 13 نوفمبر 1943 بالقاهرة وبدأ مشواره الكروي مبكرا قبل أن يرتبط اسمه بنادي الترسانة الذي قضى بين جدرانه معظم مسيرته الكروية وتحول إلى أحد أهم رموزه التاريخية بفضل قدراته التهديفية الكبيرة وحسه العالي أمام المرمى.

حسن الشاذلي.. الهداف التاريخي للدوري المصري

نجح الشاذلي في كتابة اسمه بحروف من ذهب في سجلات الكرة المصرية، بعدما أصبح الهداف التاريخي لمسابقة الدوري الممتاز برصيد 173 هدفا وفقا لسجلات الاتحاد المصري لكرة القدم، وهو رقم يعكس قيمته الكبيرة وقدرته على التسجيل بصورة منتظمة.

ولم تتوقف إنجازاته عند هذا الحد إذ توج بلقب هداف الدوري المصري أربع مرات في مواسم 1962-1963 و1964-1965 و1965-1966 و1974-1975.. كما احتفظ بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بعدما سجل 34 هدفا خلال موسم 1974-1975 وهو إنجاز لم ينجح أي لاعب في تحطيمه حتى الآن.

بطولات حسن الشاذلي مع الترسانة

كان حسن الشاذلي أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي لنادي الترسانة وأسهم مع زملائه في قيادة الفريق لتحقيق إنجازات تاريخية أبرزها التتويج ببطولة الدوري المصري موسم 1962-1963 إلى جانب الفوز بكأس مصر مرتين عامي 1965 و1967.

وشكل الشاذلي ثنائيا هجوميا مميزا مع مصطفى رياض ونجح الثنائي في صناعة واحدة من أبرز الفترات في تاريخ نادي الترسانة، ليصبح الفريق منافسا قويا على البطولات المحلية في تلك الحقبة.

أرقام حسن الشاذلي مع منتخب مصر

لم تقتصر بصمة الشاذلي على مباريات الأندية بل امتدت إلى المنتخب الوطني الذي دافع عن ألوانه خلال الفترة من 1961 إلى 1974 وخاض بقميص الفراعنة 52 مباراة سجل خلالها 43 هدفا وفقًا لبيانات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقدم الشاذلي مستويات استثنائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما توج هدافا لنسخة 1963 برصيد 6 أهداف كما يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في البطولة برصيد 12 هدفًا.

ويظل اسمه حاضرا بقوة في ذاكرة الجماهير المصرية بعدما جمع بين التألق مع ناديه والقدرة على صناعة الفارق بقميص المنتخب الوطني.

رحيل حسن الشاذلي

وفي 20 أبريل 2015 فقدت الكرة المصرية واحدا من أبرز نجومها بعدما رحل حسن الشاذلي عن عمر ناهز 71 عاما تاركا خلفه تاريخا حافلا بالإنجازات والأرقام القياسية.

وحرص نادي الترسانة على تخليد اسم أسطورته الراحل بإطلاق اسم حسن الشاذلي على الملعب الرئيسي للنادي في ميت عقبة تقديرا لما قدمه للفريق طوال سنوات عطائه.

وبعد مرور سنوات على رحيله.. لا يزال حسن الشاذلي حاضرا في ذاكرة الكرة المصرية ليس فقط باعتباره هدافا تاريخيا ولكن بوصفه نموذجًا للاعب الذي صنع مجده داخل المستطيل الأخضر، وترك أرقاما يصعب تجاوزها.

حسن الشاذلي نادي الترسانة منتخب مصر الهداف التاريخي للدوري المصري

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