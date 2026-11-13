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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القنوات الناقلة لمباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم

دوري الأمم الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية
حمزة شعيب

تتواصل منافسات دوري الأمم الأوروبية، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، بإقامة مجموعة من المواجهات القوية ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، وسط ترقب لعدد من اللقاءات المهمة في مختلف المستويات.

وتشهد مباريات اليوم مواجهات تجمع هولندا مع اليونان، وصربيا أمام ألمانيا، واسكتلندا ضد مقدونيا الشمالية، إلى جانب عدد من المباريات الأخرى التي تسعى خلالها المنتخبات لتحسين مراكزها في مجموعاتها.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم

تقام المباريات بتوقيت القاهرة، وفقًا للمواعيد المعلنة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم:

  • مولدوفا ضد كازاخستان – 7 مساءً.
  • هولندا ضد اليونان – 9:45 مساءً.
  • صربيا ضد ألمانيا – 9:45 مساءً.
  • اسكتلندا ضد مقدونيا الشمالية – 9:45 مساءً.
  • سلوفينيا ضد سويسرا – 9:45 مساءً.
  • سلوفاكيا ضد جزر فارو – 9:45 مساءً.
  • بلغاريا ضد أيسلندا – 9:45 مساءً.
  • لوكسمبورج ضد إستونيا – 9:45 مساءً.
  • أندورا ضد جبل طارق – 9:45 مساءً.
  • ليختنشتاين ضد أذربيجان – 9:45 مساءً.

القنوات الناقلة لمباريات دوري الأمم الأوروبية

تُنقل منافسات دوري الأمم الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports، صاحبة حقوق بث البطولة، مع اختلاف القناة المخصصة لكل مباراة وفق جدول البث اليومي.

ولم يتسنَّ التحقق من توزيع رسمي موحد للقنوات على جميع مواجهات اليوم، لذلك يُنصح بمراجعة جدول البث الخاص بالشبكة قبل انطلاق المباريات.

دوري الأمم الأوروبية القنوات الناقلة لمباريات دوري الأمم الأوروبية مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

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