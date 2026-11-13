مايكروسوفت تعيد خدماتها تدريجيا بعد انقطاع عالمي كبير

تعمل مايكروسوفت تدريجياً على استعادة خدماتها بعد انقطاع عالمي كبير أدى إلى تعطيل البريد الإلكتروني، وبرنامج Teams، وخدمات تقنية أخرى لملايين المستخدمين.



وقالت مايكروسوفت إنها أحرزت "تقدماً إضافياً نحو استعادة الخدمة" مع إدخال تحسينات على الوصول إلى البريد الإلكتروني.



وقد أثر هذا الانقطاع، الذي بدأ حوالي الساعة السادسة مساءً يوم 12 نوفمبر، على قوات الشرطة، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، والشركات، والمدارس في جميع أنحاء العالم.



وامتد انقطاع واسع النطاق يشمل بريد مايكروسوفت أوتلوك الإلكتروني وتطبيقات أخرى حتى صباح يوم الجمعة، حيث قالت الشركة إنها تعمل على استعادة الخدمة وأنها "تشهد استقرارًا مبكرًا وتحسينات في السعة مع استمرار إجراءات التعافي".

ونشرت شركة التكنولوجيا العملاقة بيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي قالت فيه إنها "تحقق في تقارير تفيد بأن المستخدمين يواجهون مشاكل" في الوصول إلى صناديق البريد الإلكتروني عبر الإنترنت قبل الساعة الواحدة ظهرًا بقليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس.



وفي آخر تحديث لها، قالت مايكروسوفت إن الخدمات "تتم استعادتها تدريجياً"، حيث لاحظ المستخدمون عودة بعض خدمات البريد الإلكتروني.

وقالت الشركة إنه على الرغم من إجراء تحسينات على الوصول إلى البريد الإلكتروني، "إلا أن بعض المستخدمين قد يستمرون في مواجهة مشكلات متقطعة".



وأكدت أنها تعمل "بشكل عاجل" لإيجاد حل كامل للمشكلة، التي تسببت في اضطراب واسع النطاق منذ وقت متأخر من يوم الخميس.

وقالت الشركة على صفحة حالة Microsoft 365 الخاصة بها: "يتم استعادة حركة المرور تدريجياً، ونشهد تحسينات في سيناريوهات العملاء الرئيسية، بما في ذلك الوصول إلى صندوق البريد ومعالجة البريد الإلكتروني المتأخرة".

وأضافت: "يظل تقليل قوائم انتظار البريد الإلكتروني وتراكم الرسائل أولوية، ولا تزال فترة مهلة البريد الإلكتروني الممتدة لمدة 48 ساعة سارية للمساعدة في حماية الرسائل المتأخرة أثناء عملية التسليم.

وأظهر موقع Downdetector ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المستخدمين الذين أبلغوا عن مشاكل في برنامج Microsoft Teams في المملكة المتحدة حوالي الساعة 6:15 مساءً يوم الخميس، مع أكثر من 130 ألف مستخدم أبلغوا عن مشاكل في برنامج Outlook في الولايات المتحدة في ذروتها الليلة الماضية.

ولم يتمكن ملايين العملاء من إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني عبر Outlook، كما تأثر برنامج Teams بالنسبة للكثيرين، وتعطل أيضاً مساعد Copilot AI وخدمات Microsoft 365 الأخرى.

كما تعطلت خدمات الدردشة الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT من OpenAI و Claude من Anthropic.

لا دليل على هجوم إلكتروني

قال تشارلز لامانا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، إن انقطاعات الخدمة لا يبدو أنها نتيجة لهجوم إلكتروني.

وصرحت مايكروسوفت سابقاً بأنها تشهد "نتائج إيجابية" من خلال تطبيق تصحيح لإصلاح المشكلة.

وأكدت الشركة أنه "لا يوجد لديها أي دليل على وجود نشاط خبيث مرتبط بهذا الحادث".

وأضاف البيان: "سنواصل التعامل مع هذا الأمر على وجه السرعة حتى يتم التخفيف من آثاره بالكامل، وسنشارك تقريراً كاملاً لما بعد الحادث يتضمن السبب الجذري وإجراءات الدفاع المتعمقة بعد اكتمال عملية التعافي".

تأثر بعض الخدمات في بريطانيا

أعلنت قوات الشرطة البريطانية، أنها غير قادرة على تلقي بلاغات الجرائم عبر الإنترنت، وتحث الناس على الاتصال بالرقم 101 أو 999 لتقديم أي بلاغات عاجلة.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا إن موظفي الخدمات الصحية "ينفذون إجراءات طويلة الأمد" للتغلب على انقطاعات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك استخدام السجلات الورقية، لكنها طلبت من المرضى الاستمرار في الاتصال بخدمات مثل 999 و111 حسب الضرورة، وحضور المواعيد كالمعتاد.

وأعلنت الرابطة الوطنية للصيادلة أنه قد يكون هناك تأخير في حصول بعض مرضى هيئة الخدمات الصحية الوطنية على وصفاتهم الطبية، حيث يؤثر العطل على أنظمة البريد الإلكتروني الخاصة بالهيئة.



وقالت المجالس المحلية أيضاً إن بعض الخدمات تتأثر، بينما قالت شركة السكك الحديدية الوطنية إن الانقطاع قد يؤثر على قدرة العملاء على الوصول إلى تذاكر القطار الخاصة بهم عبر البريد الإلكتروني.

أفاد مستخدمون من 74 دولة بوجود مشاكل في خدمات مايكروسوفت في غضون ساعة واحدة يوم الخميس، وفقاً لموقع Downdetector، حيث بلغت التقارير المتعلقة ببرنامج Outlook ذروتها بأكثر من 2000 ضعف مستواها الطبيعي.