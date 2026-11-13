القنوات الناقلة.. منتخب مصر على موعد مع التاريخ الليلة

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره منتخب مالاوي، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، في لقاء يبحث خلاله الفراعنة عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة مشوارهم نحو التأهل للبطولة القارية.

وتنطلق مباراة مصر ومالاوي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي وسط تطلعات جماهيرية بظهور قوي للمنتخب الوطني وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في التصفيات.

موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم

تقام مباراة منتخب مصر أمام مالاوي في التاسعة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، على أن تتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل 17 نوفمبر ضمن مباريات الجولة الرابعة.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الثانية قبل مواجهة مالاوي

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متساويا مع منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب جنوب السودان في المركز الرابع دون رصيد.

وافتتح المنتخب المصري مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات بفوز كبير على جنوب السودان بخماسية نظيفة خارج الديار.

في المقابل.. بدأ منتخب مالاوي مشواره بالفوز على جنوب السودان بنتيجة 2-1 لكنه تعرض للخسارة أمام أنجولا بنتيجة 3-1 ليصبح مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة للحفاظ على فرصه في المنافسة على بطاقات التأهل.

موعد مباراة الإياب بين مصر ومالاوي

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مجددا يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري في مالاوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية في مواجهة يسعى خلالها المنتخب المصري لمواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.