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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القنوات الناقلة لمباريات تصفيات أمم إفريقيا اليوم

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية
حمزة شعيب

تتواصل اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، بإقامة عدد من المواجهات المهمة ضمن منافسات الجولة الثالثة، أبرزها مباراة منتخب مصر أمام مالاوي، إلى جانب لقاءات قوية للعديد من المنتخبات الإفريقية.

وتتجه الأنظار إلى ظهور منتخب مصر الأول تحت قيادة مديره الفني الجديد علي ماهر، عندما يستضيف مالاوي على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة لحصد النقاط الثلاث.

مواعيد مباريات تصفيات أمم إفريقيا اليوم

تقام مباريات اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، وفق الجدول التالي:

  • جزر القمر ضد جمهورية الكونغو – 3 عصرًا.
  • موزمبيق ضد إثيوبيا – 3 عصرًا.
  • زامبيا ضد بوروندي – 3 عصرًا.
  • بوركينا فاسو ضد موريتانيا – 6 مساءً.
  • الرأس الأخضر ضد ليبيريا – 6 مساءً.
  • الجابون ضد ليسوتو – 6 مساءً.
  • نيجيريا ضد تنزانيا – 6 مساءً.
  • جنوب إفريقيا ضد كينيا – 6 مساءً.
  • تونس ضد ليبيا – 6 مساءً.
  • مصر ضد مالاوي – 9 مساءً.
  • مالي ضد رواندا – 9 مساءً.
  • المغرب ضد النيجر – 10 مساءً.

القنوات الناقلة لمباريات تصفيات أمم إفريقيا

تنقل شبكة قنوات beIN Sports منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاء توزيع بعض مباريات اليوم على القنوات وفق جدول البث المعلن كالتالي:

  • نيجيريا ضد تنزانيا – beIN Sports 3.
  • جنوب إفريقيا ضد كينيا – beIN Sports 4.
  • الرأس الأخضر ضد ليبيريا – beIN Sports 5.
  • الجابون ضد ليسوتو – beIN Sports Xtra 1.
  • مصر ضد مالاوي – beIN Sports 2.
  • مالي ضد رواندا – beIN Sports 9.
  • المغرب ضد النيجر – beIN Sports 1.

مباراة مصر ومالاوي تتصدر مواجهات اليوم

يخوض منتخب مصر مواجهة مالاوي في تمام التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، بعدما جمع 4 نقاط من أول جولتين، إثر التعادل مع أنجولا والفوز على جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل.

ويحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتصدر الفراعنة المجموعة الثانية بالتساوي مع أنجولا، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة الليلة.

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