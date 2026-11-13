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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورينيو ينجح في إعادة بيلينجهام إلى مستواه.. وأرقام مميزة للنجم الإنجليزي

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
سارة عبد الله

نجح البرتغالي جوزيه مورينيو في إعادة النجم الإنجليزي جود بيلينجهام إلى أفضل مستوياته، بعدما كان ذلك أحد أبرز التحديات التي واجهته عقب انضمامه إلى ريال مدريد، وفقًا لتقرير صحفي إسباني.

وأوضح التقرير أن مورينيو تمكن حتى الآن من تحقيق هذا الهدف، بعدما استعاد بيلينجهام تألقه داخل المستطيل الأخضر، وظهر بمستويات مميزة سواء مع ريال مدريد أو منتخب إنجلترا.

وأشار التقرير إلى أن المدرب البرتغالي منح بيلينجهام دورًا أكثر تقدمًا في الملعب، مع الاعتماد عليه في مركز صانع الألعاب، وهو ما ساعده على استعادة خطورته الهجومية واستغلال قدراته بشكل أفضل.

وأضاف أن بيلينجهام يقدم أرقامًا لافتة خلال الفترة الحالية، بعدما وصل إلى 6 أهداف و8 تمريرات حاسمة بقميصي ريال مدريد ومنتخب بلاده، ليؤكد نجاح مورينيو في إعادة توظيفه والاستفادة من إمكاناته الفنية والبدنية.

ويأتي تألق بيلينجهام بعد تراجع مستواه خلال الفترة الماضية، ليصبح مجددًا أحد العناصر المؤثرة في تشكيل ريال مدريد تحت قيادة مورينيو.

جوزيه مورينيو جود بيلينجهام ريال مدريد

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