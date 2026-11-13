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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر ومالاوي اليوم.. موعد اللقاء والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المتوقع

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره مالاوي، مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة المجموعة الثانية.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة لعلي ماهر، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، الذي يبدأ مشواره الرسمي مع الفراعنة وسط تطلعات جماهيرية بتحقيق نتيجة إيجابية.

موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم

تقام مباراة مصر ومالاوي اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي

تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD، كما يمكن للجماهير المصرية متابعة اللقاء مجانًا عبر البث الأرضي لقناة أون سبورت.

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التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام مالاوي

ومن المتوقع أن يعتمد علي ماهر على مجموعة من العناصر الأساسية، مع الاستفادة من خبرات اللاعبين أصحاب التجارب الدولية، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

  • حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
  • خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.
  • خط الوسط: مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد مصطفى زيزو.
  • خط الهجوم: عمر مرموش، هيثم حسن، محمد صلاح.

موقف المنتخبين في تصفيات أمم إفريقيا

يتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع أنجولا، بعدما تعادل سلبيًا في الجولة الأولى أمام الأخير، ثم حقق فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد.

أما منتخب مالاوي، فيحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب المصري في مواجهة الجولة الثالثة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي مصر ومالاوي منتخب مصر مالاوي التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

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