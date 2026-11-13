مجلس حكماء المسلمين يعرب عن تضامنه مع الإمارات ويعزي في ضحايا حادث الفجيرة

أعرب مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص تعازيه لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، إثر الحادث المروري الأليم الذي وقع بإمارة الفجيرة، وأسفر عن وفاة 14 شخصًا وإصابة 30 آخرين.

وأكد مجلس حكماء المسلمين، في بيان، تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المصاب الأليم، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا وذويهم، سائلًا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل مكروهٍ وسوءٍ.

إدانة مصر للحادث

وأعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إثر الحادث المروري الذي وقع في إمارة الفجيرة اليوم الخميس.

وأسفر الحادث عن وفاة 14 شخصاً وإصابة 30 آخرين، وفق ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة أمس الخميس 12 نوفمبر 2026.

وفي بيان لوزارة الخارجية، أكدت مصر تضامنها الكامل مع دولة الإمارات، حكومة وشعباً، في هذا المصاب الأليم.

كما تقدمت بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.