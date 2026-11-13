القبض على شخص عرض طبنجة صوت للبيع في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع طبنجة صوت بمقابل مادى.





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع طبنجة صوت بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية)، وضبط بحوزته (طبنجة صوت – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" )، وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد بيع "طبنجة محدثة صوت " المضبوطة بحوزته للتربح من عائد ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





