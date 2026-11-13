قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعراض جرثومة المعدة في بدايتها.. 6 علامات أبرزهم الحرقان والانتفاخ
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
هيئة الدواء : حظر تـداول المستحضرات الطبية والحيويـة غير المسـجلة بمنظومة التتبع
إصابة محمد عبد المنعم.. الكشف عن مدة غيابه وموقفه من مباراة باريس سان جيرمان
عيار 21 يسجل 5995 جنيهًا.. وشعبة الذهب تكشف تفاصيل نموذج بيع المستعمل
انفجار قوي في عدن ناجم عن استهداف بمسيرة على جبل حديد
عودة الدباغ تقترب.. 6 ملفات ساخنة في عيادة الزمالك قبل مواجهة الجونة
انتقام بسم الفئران.. استمرار حبس المتهمة بقتـ.ل زوجها وابنيها في الوراق
تصفيات أمم أفريقيا 2027.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ومالاوي اليوم .. محمد صلاح ومرموش يقودان طموحات الفراعنة
غزة محور برنامجه الانتخابي.. ميلانشون يصعد خطابه ضد إسرائيل بعد دعوته لاستخدام الجيش لوقف معاناة الفلسطينيين
صغيرة كشفت المستور.. تفاصيل اتهام مدرب نادي الصيد بهـ.ـتك عرض أطفال وإحالته للجنايات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخص عرض طبنجة صوت للبيع في القليوبية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع طبنجة صوت بمقابل مادى.


 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع طبنجة صوت بمقابل مادى.

 بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية)، وضبط بحوزته (طبنجة صوت – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" )، وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد بيع "طبنجة محدثة صوت " المضبوطة بحوزته للتربح من عائد ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى طبنجة القليوبية شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

محمد صلاح

تحدثت عنها ولم أكتبها.. خال محمد صلاح يتبرأ من التغريدة المثيرة للجدل ضد حسام حسن

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

الدعاء

أفضل دعاء قبل صلاة الجمعة.. 10 كلمات لا ترد للمهموم وصاحب الحاجة

سعر الذهب

سعر عيار الذهب 24 في الصاغة الآن

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

ترشيحاتنا

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمي

مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي يحصل على اعتماد معايير جودة GAHAR

رئيس "طاقة الشيوخ"

برلماني: نثمن توجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة بحلول 2030

ارشيفية

غلق باب التقديم لبرنامجي الدبلوم والماجستير المهني السلامة والصحة المهنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد