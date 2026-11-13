خطيب المسجد النبوي يدعو بحفظ المملكة العربية السعودية ونصر جنودها وهلاك المعتدين

تحدث إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ عبدالمحسن القاسم، في خطبة الجمعة اليوم، عن مشاهد يوم القيامة ومواقف المساءلة والحساب، مبينًا أن الإنسان سيقف بين يدي الله تعالى مسؤولًا عن إيمانه وأعماله وما أنعم الله به عليه، مؤكدًا أهمية الاستعداد لذلك اليوم بالإيمان الصادق والعمل الصالح ومراقبة الله في السر والعلن.

خطبة الجمعة من المسجد النبوي

وأوضح إمام وخطيب المسجد النبوي، خلال خطبة الجمعة، أن الدين يقوم على دعائم وأسس راسخة، وأن للإسلام والإيمان أركانًا عظيمة، من بينها الإيمان باليوم الآخر، مبينًا أن القبر هو أول منازل الآخرة، وأن الجنة أو النار هي المستقر الأخير للإنسان، وأن الوصول إلى هذا المصير تسبقه مراحل ومواقف متعددة، يُسأل فيها الإنسان عما قدم من أعمال.

حال المؤمنين والمشركين عند الاحتضار

وبيّن اختلاف حال المؤمنين والمشركين عند الاحتضار، موضحًا أن الملائكة تتنزل على المؤمنين بالبشارة والطمأنينة، وتبشرهم بالجنة، مستشهدًا بقول الله تعالى: (تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ)، في حين يلقى المشركون التبكيت والتقريع من الملائكة، مستشهدًا بقوله تعالى: (حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ).

وأشار إمام وخطيب المسجد النبوي، إلى ما يلقاه المؤمن والكافر عند صعود الروح، موضحًا أن الملائكة تستبشر بروح المؤمن وتصفها بالروح الطيبة، فيما تصف روح الكافر بالروح الخبيثة، ثم تُعاد الروح إلى الجسد في القبر، حيث يأتي الملكان فيسألان الإنسان عن ربه ودينه ونبيه، مستشهدًا بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟).

مشاهد يوم القيامة

وبيّن إمام وخطيب المسجد النبوي أن من مواقف يوم القيامة سؤال الرسل عن تبليغ رسالاتهم، والأمم عما بلغتهم به رسلهم، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يُدعى نوح يوم القيامة، فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلّغت؟ فيقول: نعم) رواه البخاري.

العبادة حق خالص لله تعالى

وأكد إمام وخطيب المسجد النبوي، أن العبادة حق خالص لله تعالى، وأن كل إنسان مسؤول عما اعتقده وعمله، فمن صرف العبادة لغير الله يُسأل عن ذلك، ومن كذّب بآيات الله وأنكر البعث يُوقف للمساءلة، ويُسأل من دعا الناس إلى الضلال وزعم أنه يحمل أوزار أتباعه، مستشهدًا بقول الله تعالى: (وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ).

المسؤولية تمتد إلى الأسرة والأه

وأشار الدكتور القاسم إلى أن المساءلة يوم القيامة تشمل العهود والعقود وحقوق العباد، وما يتصل برعاية الإنسان لمن استرعاه الله عليهم، مستشهدًا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته)، مبينًا أن المسؤولية تمتد إلى الأسرة والأهل ومن يكون قائمًا على شؤونهم، وتقتضي أداء الحقوق والوفاء بالواجبات.

وأضاف أن المساءلة تشمل النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، صغيرها وكبيرها، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه)، ويُسأل عن حق القرآن الكريم من التلاوة والتدبر والعمل بما جاء فيه.

ولفت إمام وخطيب المسجد النبوي، إلى أن الحساب يشمل جميع الخلق، وأن المؤمن يقر بذنوبه بين يدي الله تعالى فيستره ويغفر له، مبينًا أن أهل الجنة يُكرمهم الله برضوانه والنظر إلى وجهه الكريم، وهو أعظم ما يُعطونه من النعيم.

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا

وحثّ إمام وخطيب المسجد النبوي المسلمين على محاسبة أنفسهم قبل أن يُحاسبوا، والاستعداد ليوم القيامة بالإيمان والتوحيد والعمل الصالح، مؤكدًا أن الدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل.

ولفت إلى أن العلم والإيمان الصادقين يثمران الاستقامة على التوحيد واتباع السنة والثبات عند السؤال، مبينًا أن قراءة كتاب الله والإيمان به والتصديق بما جاء فيه من أسباب السعادة والتوفيق في الدنيا والآخرة.

الدعاء بأن يحفظ المملكة العربية السعودية

اختتم خطيب المسجد النبوي، خطبته بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ المملكة العربية السعودية، وينصر جنودها، وأن يرد كيد المعتدين ويحمي البلاد من كل سوء.

ودعا خطيب المسجد النبوي قائلًا: «اللهم احفظ بلادنا وانصر جنودنا، اللهم عليك بالمعتدين، اللهم دمرهم تدميرًا، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، واجعلهم عبرة للناس».