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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء خطيب المسجد الحرام: اللهم اجعل الحوثيين عبرة واجعل تدبيرهم في تدميرهم

الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة
الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة
محمد صبري عبد الرحيم

اختتم إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، خطبة الجمعة اليوم، بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ الجنود المرابطين على الحدود والثغور، وأن يحرسهم بعينه التي لا تنام، وأن ينصر المستضعفين في كل مكان، ويبدل ضعفهم قوة وخوفهم أمنًا.

اللهم احفظ جندنا المرابطين

ودعا الشيخ بندر بليلة قائلًا: «اللهم احفظ جندنا المرابطين على الحدود والثغور، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، اللهم كُن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، وأبدل ضعفهم قوة وخوفهم أمنًا».

اللهم عليك بالحوثيين

كما دعا على الحوثيين ومن شايعهم، قائلًا: «اللهم عليك بالحوثيين المجرمين ومن شايعهم، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم عبرة، اللهم من أرادنا وأراد بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره».

 نعمة الإسلام

وقال إمام وخطيب المسجد الحرام، في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم، بالمسجد الحرام: إن الله جلَّ وعلا أوجد الخلائق من العدم، فكانت أكبر نعمة أنعم بها سبحانه وتعالى على البشرية هي نعمة الإسلام، ونعمة التوحيد، ونعمة لا إله إلا الله، أكرم بها أناسًا فضلًا منه ومنة، وحرم منها آخرين عدلًا منه وحكمة.

وبيَّن أن التوحيد حق الله على العبيد، وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل.

وأوضح أن التوحيد ليس منحصرًا في العبادات، بل يشكل الأقوال والمعتقدات، والأعمال والمعاملات وهو منهج حياة.

وأكد فضيلته أن أعظم سيئة تهدم حسنة التوحيد وأشنع خطيئة تهدم لا إله إلا الله، الإشراك بالله، فلا أحد ينفع أو يضر من دون الله، مهما بلغ من الصلاح والديانة، ومهما نال من القدر والمكانة.

واستطرد: إذا أدركنا عظمة نعمة التوحيد وقدرها ومكانتها، فعلى المسلم أن يخاف على نفسه وعلى أهله وذويه من أن يتلبسوا بنقيضها، وكان حقًا علينا أن ندعو إليها غيرنا من غير المسلمين، فنوقفهم على حقيقتها وجمالها، وفضلها وكمالها، وطيب أثرها عليهم في الدنيا والآخرة، كل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.

خطيب المسجد الحرام حفظ الجنود المرابطين نصرة المستضعفين بندر بن عبدالعزيز بليلة

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