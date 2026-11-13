وول ستريت جورنال: خطة إيران الجديدة.. من سرقة البيانات إلى إحداث فوضى

تُكثّف طهران جهودها لإلحاق الضرر المادي من خلال شن هجمات على ناقلات النفط والثلاجات ذات الحماية الضعيفة، بدلاً من الاعتماد على سرقة البيانات، بهدف إحداث فوضى حقيقية، وفقاً لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال.

هجمات إليكترونية تلحق الضرر بالأمريكيين

وجد مشغلو محطات المياه في البلدات الصغيرة أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى لوحات التحكم في جميع أنحاء الغرب الأوسط الأمريكي. وتم اختراق شبكات ناقلتين للطاقة متجهتين إلى تكساس أثناء عبورهما إلى المحيط الأطلسي. وارتفعت حرارة مئات الثلاجات في متاجر البقالة الأوروبية إلى 120 درجة فهرنهايت الحارقة.

كانت هذه الهجمات السيبرانية منذ الصيف ذات آثار ملموسة على أرض الواقع، ومشتبه به رئيسي واحد: قراصنة إيرانيون.

لم تعد الهجمات مجرد تجسس

لم تعد الهجمات الإيرانية في الفضاء السيبراني مجرد محاولات للتجسس أو تسريب المعلومات، فبحسب ما كشفته الصحيفة نقلاً عن مسؤولين وخبراء دفاع، دخلت طهران مرحلة جديدة، باتت فيها تستهدف إحداث ضرر فعلي وملموس على الأرض، مستعينة بأدوات حديثة على رأسها الذكاء الاصطناعي.

من المرتبة الثانية إلى خصم أكثر خطورة

لسنوات طويلة، وُضعت إيران في المرتبة الثانية بين القوى السيبرانية، خلف الصين وروسيا وكوريا الشمالية، بسبب افتقارها للمستوى نفسه من التطور التقني والاستراتيجي، لكن مع تصاعد المواجهة مع واشنطن، بدأت طهران تتصرف بعدوانية أكبر، وهو ما دفع خبراء الأمن إلى التحذير من أنها تحولت إلى خصم أخطر بكثير مما كانت عليه.

إسرائيل: إيران تتعلم من الحرب السابقة

وصرح يوسي كارادي، رئيس المديرية الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، بأن إيران تتعلم الآن من الحرب السابقة، مشدداً على أن العدو في الحرب المقبلة لن يكون هو نفسه، بل سيكون أكثر تطوراً وتعقيداً.

ومنذ أن بدأت طهران بناء قدراتها السيبرانية مطلع الألفية، كانت إسرائيل ساحة تجاربها الأولى، حيث تعرضت لهجمات متواصلة. ومع مرور الوقت، اتسعت دائرة الأهداف لتشمل دولاً في المنطقة، وامتدت داخل الولايات المتحدة لتطال أجهزة مصنعة في إسرائيل.

ستوكسنت.. الشرارة التي أشعلت البرنامج الإيراني

ويمثل هجوم "ستوكسنت" في عام 2010 نقطة تحول حاسمة. فتلك الدودة الحاسوبية التي طورتها واشنطن وتل أبيب، اخترقت أنظمة التحكم في أجهزة الطرد المركزي النووية الإيرانية وأجبرتها على تدمير نفسها، في أول عملية سيبرانية معروفة تتسبب في دمار مادي.

بعدها، ضاعفت طهران استثماراتها في البرنامج السيبراني، واشتهرت مجموعاتها المرتبطة بها بأسلوب "الاختراق والتسريب"، عبر سرقة بيانات شخصية ونشرها لاستهداف شخصيات ومؤسسات، قبل أن تتجه مؤخراً إلى اختراق كاميرات المراقبة المتصلة بالإنترنت.

سلاحان للتدمير

وكشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن إيران تركز الآن على تكتيكين متكاملين لتحقيق أكبر قدر من الضرر:الأول: مسح البيانات، أي تدمير الملفات الأساسية التي تحتاجها أجهزة الكمبيوتر للعمل، الثاني: اختراق "وحدات التحكم المنطقي القابلة للبرمجة" (PLCs)، وهي العقول التي تدير العمليات الصناعية من النقل إلى التصنيع والخدمات اللوجستية.

هذه المتحكمات هي حلقة الوصل بين الأوامر الرقمية والمعدات المادية، وتوجد في إشارات المرور ومضخات الصرف الصحي وشبكات الطاقة، أي في قلب البنية التحتية الحيوية لأي دولة.

تحذير أمريكي من استهداف البنية التحتية

ويحذر نيكولاس أندرسن، القائم بأعمال رئيس وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية (CISA)، من أن هذه الأجهزة باتت هدفاً مباشراً، خاصة من جهات فاعلة إيرانية.

وغالباً ما تنفذ هذه الهجمات مجموعة تُعرف باسم "سايبر أفينجرز" أو "شهيد كاوه"، وهي وحدة تابعة للقيادة السيبرانية الإيرانية، بحسب سيرجي شاكيفيتش، مدير استخبارات التهديدات في شركة "تشيك بوينت" الإسرائيلية.

من المياه الأمريكية إلى ثلاجات أوروبا

في أواخر 2023، اتهمت وكالة (CISA) المجموعة نفسها باختراق أنظمة "يونترونيكس" إسرائيلية الصنع المستخدمة في إدارة المياه بالولايات المتحدة، وأصدرت تحذيراً هذا العام جرى تحديثه قبل أيام فقط من اختراق أنظمة مياه في 7 ولايات على الأقل.

وفي سبتمبر، فتح مسؤولون أمريكيون تحقيقاً حول احتمال تورط إيران في هجمات استهدفت ناقلتين متجهتين إلى تكساس.أما في أوروبا، فيشتبه مسؤولون أمريكيون وفرنسيون في وقوف قراصنة إيرانيين وراء هجمات طالت مرافق التبريد في فرنسا ودول أخرى، حيث رفعوا درجات الحرارة عن بعد خلال الليل، ما تسبب في حرائق وتلف كميات كبيرة من المواد الغذائية، واستهدفت الهجمات خصوصاً متاجر كبرى في بلدات ريفية يراها الخبراء أكثر هشاشة من متاجر المدن.

أربع مدارس مختلفة في الحرب السيبرانية

ويشير التقرير إلى أن لكل قوة سيبرانية كبرى بصمتها الخاصة: الصين تعمل بصمت وتركز على التجسس والتمركز داخل الأنظمة الحيوية استعداداً لنزاعات مقبلة، وروسيا تسعى إلى الفوضى وتعطيل البنية التحتية لدعم حروبها التقليدية، وكوريا الشمالية تستخدم الهجمات لجني المال عبر السرقة والابتزاز.

أما إيران، فرغم أن قدراتها لا تزال متأخرة عن الآخرين، فإن استعدادها الكامل لإحداث الفوضى يجعلها قوة لا يمكن الاستهانة بها.