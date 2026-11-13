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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملك الأرقام في تركيا.. ماذا قدم محمد صلاح ليصبح الأفضل في دورى "الباشوات"؟

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

يواصل النجم المصري محمد صلاح كتابة فصول جديدة من التألق في الملاعب التركية بعدما أصبح أحد أهم أسلحة طرابزون سبور الهجومية خلال الموسم الجاري في ظل أرقامه المميزة ومساهماته التهديفية التي جعلته محط أنظار جماهير الكرة التركية، ومنافسا لأبرز نجوم المسابقة.

واستعرض نادي طرابزون سبور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو جمع جميع أهداف الفريق في منافسات “دورى الباشوات”  منذ انطلاق الموسم والتي بلغت 26 هدفا وكان لمحمد صلاح نصيب الأسد منها بعدما سجل 9 أهداف ليصبح صاحب أكبر مساهمة تهديفية في حصيلة الفريق ويؤكد قيمته الكبيرة داخل المنظومة الهجومية.

ولم يكن تألق صلاح مجرد أرقام تهديفية بل امتد تأثيره إلى النتائج والطموحات التي ينافس عليها طرابزون سبور بعدما أصبح أحد أبرز العناصر التي يعتمد عليها الفريق في رحلته نحو المنافسة على قمة الدوري التركي.

9 أهداف تضع محمد صلاح في صدارة مشهد طرابزون سبور

كشف الفيديو الذي نشره النادي التركي عن حجم التأثير الهجومي للنجم المصري بعدما سجل 9 أهداف من أصل 26 هدفا أحرزها طرابزون سبور في المسابقة حتى الآن ليقترب وحده من تسجيل ثلث أهداف الفريق في إحصائية تعكس مدى اعتماده على قدراته التهديفية.

وتمنح هذه الأرقام محمد صلاح مكانة خاصة داخل الفريق خاصة مع قدرته على صناعة الفارق في المباريات ومواصلة هز الشباك منذ بداية الموسم ليصبح أحد أبرز أسباب استمرار طرابزون سبور في دائرة المنافسة.

طرابزون سبور يطارد جالاتا سراي على قمة الدوري التركي

على مستوى ترتيب المسابقة يحتل طرابزون سبور المركز الثاني برصيد 25 نقطة متأخرا بفارق 3 نقاط عن جالاتا سراي المتصدر وهو ما يجعل المنافسة على القمة مفتوحة خلال الجولات المقبلة.

ويأمل الفريق التركي في استثمار الحالة الفنية المميزة التي يعيشها محمد صلاح وزملاؤه لمواصلة حصد النقاط والضغط على المتصدر خاصة أن استمرار الفاعلية الهجومية سيكون أحد أهم مفاتيح المنافسة على لقب الدوري.

محمد صلاح يتفوق على أوسيمين في سباق الأفضل بتركيا

ولم تتوقف إنجازات النجم المصري عند تسجيل الأهداف بعدما اعتلى صدارة قائمة أفضل لاعبي الدوري التركي وفقا لتقييمات شبكة "سوفا سكور" عقب مرور 11 جولة من المسابقة محققا تقييما بلغ 7.95 من 10.

وتفوق صلاح على النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم جالاتا سراي الذي حل ثانيا بتقييم 7.89 بينما جاء أندريه أونانا حارس طرابزون سبور في المركز الثالث بتقييم 7.86 واحتل إيدرسون حارس فنربخشة المركز الرابع بتقييم 7.78.

ويمنح هذا التفوق الرقمي محمد صلاح أفضلية في المنافسة الفردية مع أبرز نجوم المسابقة ويؤكد أن حضوره في الدوري التركي لا يرتبط فقط بالأهداف وإنما يمتد إلى التأثير العام في أداء فريقه.

صلاح أمام تحد جديد لمواصلة كتابة التاريخ في تركيا

يدخل محمد صلاح المرحلة المقبلة من الموسم بطموحات كبيرة بعدما نجح في الجمع بين التألق الفردي والمساهمة في النتائج الإيجابية لطرابزون سبور ليصبح أحد أبرز الوجوه في المنافسة التركية.

ومع استمرار الصراع على صدارة الدوري وتفوقه على أسماء بحجم أوسيمين في تقييمات الأداء تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن يقدمه النجم المصري في الجولات المقبلة وهل ينجح في قيادة طرابزون سبور لانتزاع القمة ومواصلة الابتعاد عن منافسيه في سباق الهدافين والأفضل بالمسابقة؟

طرابزون سبور محمد صلاح الدوري التركي جالاتا سراي

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