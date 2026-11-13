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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف حلمي: استضافة مصر للبطولة العربية لتنس الطاولة تأكيد لريادتها في تنظيم الأحداث الكبرى

أشرف حلمي
أشرف حلمي
أ ش أ

أعرب اللواء أشرف حلمي، رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، عن سعادته باستضافة مصر منافسات البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة للرجال والسيدات في نسختها الـ37، والتي تقام خلال الفترة من 10 وحتى 15 نوفمبر الجاري، بصالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وقال أشرف حلمي إن استضافة البطولة العربية تمثل إضافة جديدة لسجل النجاحات التنظيمية للرياضة المصرية، وتعكس ثقة الاتحادات العربية في قدرة مصر على تنظيم واستضافة البطولات الكبرى، في ظل ما تمتلكه من إمكانات وبنية تحتية رياضية متميزة وخبرات تنظيمية كبيرة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة أن البطولة تشهد مشاركة مميزة، من فرق قوية، وهو ما يعكس أهمية البطولة وقيمتها الفنية، ويمنحها منافسة قوية بين الأندية المشاركة.

وأوضح أن الاتحاد المصري حرص على توفير جميع الإمكانات اللازمة لخروج البطولة بالشكل الذي يليق باسم ومكانة مصر، مع التنسيق الكامل مع الاتحاد العربي والجهات المعنية، لتوفير أفضل الأجواء للفرق المشاركة والوفود العربية.

وأشار إلى أن إقامة البطولة في مصر تمثل فرصة مهمة لتعزيز أواصر التعاون والتواصل بين أسرة تنس الطاولة العربية، إلى جانب منح اللاعبين واللاعبات فرصة الاحتكاك واكتساب المزيد من الخبرات من خلال المنافسة مع مدارس مختلفة في اللعبة.

واختتم أشرف حلمي تصريحاته بالتأكيد على تطلع الاتحاد المصري لخروج النسخة الـ37 بصورة مشرفة على المستويين التنظيمي والفني، بما يعكس مكانة مصر الرياضية وقدرتها على مواصلة استضافة الأحداث الرياضية العربية والدولية.

اللواء أشرف حلمي رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة مصر

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