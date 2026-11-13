حق الله على عباده.. خطيب المسجد الحرام: من أجله خلق الخلق وأنزل الكتب

قال الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، إمام وخطيب المسجد الحرام ، إن التوحيد حق الله على العبيد، وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل.

حق الله على عباده

وأوضح " بليلة" خلال الجمعة الأولى من شهر جمادي الآخر اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرم، أن التوحيد ليس منحصرًا في العبادات، بل يشكل الأقوال والمعتقدات، والأعمال والمعاملات وهو منهج حياة، موصيًا المسلمين بتقوى الله، والتوبة إليه والإخلاص له وحسن عبادته.

وأشار إلى أن أعظم سيئة تهدم حسنة التوحيد وأشنع خطيئة تهدم لا إله إلا الله، الإشراك بالله، فلا أحد ينفع أو يضر من دون الله، مهما بلغ من الصلاح والديانة، ومهما نال من القدر والمكانة.

وتابع: إذا أدركنا عظمة نعمة التوحيد وقدرها ومكانتها، فعلى المسلم أن يخاف على نفسه وعلى أهله وذويه من أن يتلبسوا بنقيضها، وكان حقًا علينا أن ندعو إليها غيرنا من غير المسلمين، فنوقفهم على حقيقتها وجمالها، وفضلها وكمالها، وطيب أثرها عليهم في الدنيا والآخرة، كل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأضاف أن الله جلَّ وعلا أوجد الخلائق من العدم، فكانت أكبر نعمة أنعم بها سبحانه وتعالى على البشرية هي نعمة الإسلام، ونعمة التوحيد، ونعمة لا إله إلا الله، أكرم بها أناسًا فضلًا منه ومنة، وحرم منها آخرين عدلًا منه وحكمة.