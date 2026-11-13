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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد العراقي يفتح الباب أمام تدريب حسام حسن لمنتخب العراق.. وموعد حسم الموقف

حسام حسن
حسام حسن
حمزة شعيب

كشف أحمد عودة الموسوي، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن موقف اتحاد بلاده من إمكانية التعاقد مع حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لتولي قيادة أسود الرافدين خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن توجيه الشكر إلى حسام حسن وجهازه المعاون، وإنهاء مهمته مع المنتخب الوطني، بعد فترة من توليه المسؤولية، رغم تجديد عقده قبل شهرين فقط.

الاتحاد العراقي يتحدث عن إمكانية التعاقد مع حسام حسن

وأكد الموسوي، في تصريحات تلفزيونية، عدم وجود أي مفاوضات رسمية في الوقت الحالي مع حسام حسن، مشيرًا إلى أن المدرب المصري يُعد من الأسماء الكبيرة في الكرة المصرية والعربية، ويحظى بتقدير واحترام داخل الاتحاد العراقي.

وقال المتحدث الرسمي إن الاتحاد العراقي يرحب بالمدربين المصريين، مستشهدًا بالتجربة الناجحة لمواطنه مؤمن سليمان مع نادي الشرطة العراقي، بعدما حقق معه 4 ألقاب، واصفًا إياه بالمدرب المميز.

وأضاف أن حسام حسن يمتلك قدرات تدريبية وخبرات كبيرة، وأن ما قدمه خلال مسيرته مع منتخب مصر يعكس شخصيته الفنية وإمكاناته التدريبية.

عقد جراهام أرنولد يحسم موعد مناقشة ملف حسام حسن

وأوضح الموسوي أن الاتحاد العراقي يحترم تعاقداته الحالية، ويرتبط بعقد مع المدرب الأسترالي جراهام أرنولد، المدير الفني الحالي لمنتخب العراق، يمتد حتى يناير 2027.

وأشار إلى أن الحديث عن إمكانية التعاقد مع حسام حسن قد يكون مطروحًا بعد نهاية عقد أرنولد، مؤكدًا أن الاتحاد لديه تطلعات مستقبلية، لكن من الضروري الالتزام بالاتفاق الحالي مع المدرب الأسترالي.

وشدد المتحدث الرسمي على عدم وجود مفاوضات في الوقت الراهن، موضحًا أن الصورة قد تصبح أكثر وضوحًا خلال الشهر المقبل، عندما يكون من الممكن الحديث عن هذا الملف بصورة أكثر انفتاحًا.

حسام حسن خارج حسابات منتخب مصر بعد رحيله

وكان حسام حسن رحل عن تدريب منتخب مصر بعد انتهاء مهمته مع الجهاز الفني، ليصبح اسمه مطروحًا في دائرة الاهتمام بشأن عدد من التجارب التدريبية المحتملة خلال المرحلة المقبلة.

ويبقى تدريب منتخب العراق أحد الخيارات التي تحدث عنها المتحدث الرسمي للاتحاد، دون وجود اتفاق أو مفاوضات رسمية حتى الآن، في انتظار انتهاء ارتباط أسود الرافدين بالمدرب جراهام أرنولد في يناير 2027.

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