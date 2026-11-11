مسؤولة أممية تحذر: جنوب السودان أمام منعطف حاسم مع اقتراب الانتخابات وسط تصاعد التحديات

حذّرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان "أنيتا كيكي جبيهو" من هشاشة التوافق السياسي وتفاقم التحديات الأمنية والإنسانية في دولة جنوب السودان، مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 22 ديسمبر، مشيرة إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في إبقاء المرحلة الانتقالية مرتكزة على اتفاق السلام المنشّط والحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية بعد الانتخابات.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "أنيتا كيكي جبيهو" في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن الدولي، أن جنوب السودان يقف عند منعطف حاسم، إذ لم يتبقَّ سوى 42 يوما على موعد إجراء أول انتخابات للبلاد بصفتها دولة ذات سيادة.

وأوضحت أن الاستعدادات للانتخابات تسارعت، غير أن التوافق السياسي بشأن المرحلة الانتقالية أصبح أكثر هشاشة. ولا تزال هناك مخاوف بشأن مدى الجاهزية للاستحقاق الانتخابي، تشمل الترتيبات الأمنية واللوجستية، وقدرة المفوضية الوطنية للانتخابات على تنظيم الانتخابات ضمن إطار زمني ضيق للغاية، فضلا عن تنفيذ البنود العالقة من اتفاق السلام.

كما لفتت المسؤولة الأممية إلى أن التغييرات السياسية الأخيرة لم تحقق حصة تمثيل المرأة البالغة 35 في المائة، المنصوص عليها في اتفاق السلام. وشددت على أن الانتخابات ينبغي أن تكون محطة في مسار المرحلة الانتقالية، لا نهايتها، مؤكدة أن "الانتخابات لا يمكن أن تحل محل الحوار السياسي وبناء الثقة ومواصلة تنفيذ اتفاق السلام".

وعلى الصعيد الأمني، أشارت "جبيهو" إلى أن المشهد أصبح أكثر تعقيدا، رغم أن هشاشة الوضع السياسي لم تؤد إلى اندلاع صراع واسع النطاق على غرار ما شهدته البلاد في السابق .

وأضافت المسؤولة الأممية قائلة أن البيانات المتاحة تظهر تراجعا عاما في المواجهات المسلحة بين الأطراف الرئيسية الموقعة على اتفاق السلام، إلا أن أعمال العنف المحلية والانقسامات السياسية والتوترات المجتمعية شهدت زيادة، الأمر الذي يقوض الثقة في البيئة الأمنية عموما.

وحذّرت من أن استمرار هذه التوترات، إلى جانب التحديات السياسية والإنسانية، قد يؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف وزيادة حدة التوترات في مختلف أنحاء البلاد.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، أعربت الممثلة الخاصة عن قلقها إزاء استمرار تدهوره، مشيرة إلى أن نحو 10 ملايين شخص في جنوب السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. وذكرت أن 1.4 مليون شخص عبروا من السودان - منذ اندلاع القتال - إلى جنوب السودان، في حين يواجه نحو 7.5 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي.

وحذرت "أنيتا كيكي جبيهو" من إرتفاع عدد المعرضين لخطر المجاعة، مع احتمال تدهور الظروف بصورة أكبر نتيجة فترات الجفاف الطويلة والفيضانات المتوقعة المرتبطة بظاهرة الـنينيو. كما أشارت إلى أن تفشي فيروس إيبولا في المنطقة يضيف مستوى آخر من المخاطر، ويؤكد الحاجة إلى تعزيز الاستعداد والتعاون والاستجابة. وأكدت أن التحديات السياسية والأمنية والإنسانية، إذا لم تتم معالجتها، قد يعزز بعضها بعضا، بما يؤدي إلى تفاقم التوترات وأوجه الهشاشة في البلاد.

وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان على ضرورة وقف القتال، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحماية المدنيين والالتزام بوقف إطلاق النار.

وأكدت "أنيتا كيكي جبيهو" أن الحوار السياسي لا يحتمل التأجيل، داعية قادة جنوب السودان إلى الانخراط في حوار موسع وشامل بشأن البنود المتبقية من اتفاق السلام والمسار السياسي لما بعد الانتخابات.