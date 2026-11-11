قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: ملف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات يحظى باهتمام كبير
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
وزير التخطيط: الاقتصاد المصري تعامل مع التداعيات الجيوسياسية وحقق نموا بلغ 5.1%
إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل
حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن
10 نصائح للاستعداد لفصل الشتاء وتحذر من شائعات تطعيم الحصبة
كل 45 ثانية مستثمر جديد.. الحكومة تستعرض طفرة البورصة المصرية خلال 2026
وفاة عامل مصري وإصابة 4 آخرين إثر حريق بمجمع غاز في ليبيا
8 صور ترصد لقاء وزير التعليم بالفائزين في مسابقة «100 معلم متمكن مبدع»
خلال لقاءهم بوزير التعليم.. المعلمون يشيدون بقرارات تحسين أوضاعهم المالية والمهنية
وزير التعليم:نستعين بأفضل التجارب الدولية في تطوير المناهج ونستفيد من خبرات الدول المتقدمة
عبد اللطيف: أصدرنا قرارات تطوير منظومة التعليم بعد اجتماعات مع المعلمين ومديري المدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤولة أممية تحذر: جنوب السودان أمام منعطف حاسم مع اقتراب الانتخابات وسط تصاعد التحديات

مسؤولة أممية تحذر: جنوب السودان أمام منعطف حاسم مع اقتراب الانتخابات وسط تصاعد التحديات
مسؤولة أممية تحذر: جنوب السودان أمام منعطف حاسم مع اقتراب الانتخابات وسط تصاعد التحديات
أ ش أ

حذّرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان "أنيتا كيكي جبيهو" من هشاشة التوافق السياسي وتفاقم التحديات الأمنية والإنسانية في دولة جنوب السودان، مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 22 ديسمبر، مشيرة إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في إبقاء المرحلة الانتقالية مرتكزة على اتفاق السلام المنشّط والحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية بعد الانتخابات.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "أنيتا كيكي جبيهو" في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن الدولي، أن جنوب السودان يقف عند منعطف حاسم، إذ لم يتبقَّ سوى 42 يوما على موعد إجراء أول انتخابات للبلاد بصفتها دولة ذات سيادة.

وأوضحت أن الاستعدادات للانتخابات تسارعت، غير أن التوافق السياسي بشأن المرحلة الانتقالية أصبح أكثر هشاشة. ولا تزال هناك مخاوف بشأن مدى الجاهزية للاستحقاق الانتخابي، تشمل الترتيبات الأمنية واللوجستية، وقدرة المفوضية الوطنية للانتخابات على تنظيم الانتخابات ضمن إطار زمني ضيق للغاية، فضلا عن تنفيذ البنود العالقة من اتفاق السلام.

كما لفتت المسؤولة الأممية إلى أن التغييرات السياسية الأخيرة لم تحقق حصة تمثيل المرأة البالغة 35 في المائة، المنصوص عليها في اتفاق السلام. وشددت على أن الانتخابات ينبغي أن تكون محطة في مسار المرحلة الانتقالية، لا نهايتها، مؤكدة أن "الانتخابات لا يمكن أن تحل محل الحوار السياسي وبناء الثقة ومواصلة تنفيذ اتفاق السلام".

وعلى الصعيد الأمني، أشارت "جبيهو" إلى أن المشهد أصبح أكثر تعقيدا، رغم أن هشاشة الوضع السياسي لم تؤد إلى اندلاع صراع واسع النطاق على غرار ما شهدته البلاد في السابق .

وأضافت المسؤولة الأممية قائلة أن البيانات المتاحة تظهر تراجعا عاما في المواجهات المسلحة بين الأطراف الرئيسية الموقعة على اتفاق السلام، إلا أن أعمال العنف المحلية والانقسامات السياسية والتوترات المجتمعية شهدت زيادة، الأمر الذي يقوض الثقة في البيئة الأمنية عموما.

وحذّرت من أن استمرار هذه التوترات، إلى جانب التحديات السياسية والإنسانية، قد يؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف وزيادة حدة التوترات في مختلف أنحاء البلاد.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، أعربت الممثلة الخاصة عن قلقها إزاء استمرار تدهوره، مشيرة إلى أن نحو 10 ملايين شخص في جنوب السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. وذكرت أن 1.4 مليون شخص عبروا من السودان - منذ اندلاع القتال - إلى جنوب السودان، في حين يواجه نحو 7.5 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي.

وحذرت "أنيتا كيكي جبيهو" من إرتفاع عدد المعرضين لخطر المجاعة، مع احتمال تدهور الظروف بصورة أكبر نتيجة فترات الجفاف الطويلة والفيضانات المتوقعة المرتبطة بظاهرة الـنينيو. كما أشارت إلى أن تفشي فيروس إيبولا في المنطقة يضيف مستوى آخر من المخاطر، ويؤكد الحاجة إلى تعزيز الاستعداد والتعاون والاستجابة. وأكدت أن التحديات السياسية والأمنية والإنسانية، إذا لم تتم معالجتها، قد يعزز بعضها بعضا، بما يؤدي إلى تفاقم التوترات وأوجه الهشاشة في البلاد.

وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان على ضرورة وقف القتال، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحماية المدنيين والالتزام بوقف إطلاق النار.

وأكدت "أنيتا كيكي جبيهو" أن الحوار السياسي لا يحتمل التأجيل، داعية قادة جنوب السودان إلى الانخراط في حوار موسع وشامل بشأن البنود المتبقية من اتفاق السلام والمسار السياسي لما بعد الانتخابات.

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان أنيتا كيكي جبيهو تفاقم التحديات الأمنية اقتراب موعد الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

بعد تهديدات إيرانية باغتياله .. وزير الخزانة الأمريكي يُغادر منزله إلى قاعدة عسكرية

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

افشة

أحمد خير: «أفشة» عرض مساعدتي في الانتقال للدوري الممتاز ورفضت

ترشيحاتنا

روسيا وألمانيا

الحكومة الألمانية: محادثات محتملة بين بوتين وميرتس وفق محادثات أبوظبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

نشطاء المناخ يحتفلون بعيد ميلاد ميرتس الـ71 بكعكة احتجاجية بسبب تغيبه عن مؤتمر المناخ

ساعر

ساعر.. وزير نتنياهو المفضل الذي حصل على وزراتي الدخلية والخارجية

بالصور

لوك لافت.. نيللي كريم تخطف الانظار بظهورها الأخير

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

رجيم حجم الحصص.. اخسري وزنك دون حرمان أو حساب السعرات

رجيم
رجيم
رجيم

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد