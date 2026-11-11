شاشة خلفية تفحص صحتك.. هونر تفاجئ الجميع قبل إطلاق HONOR 700

تستعد شركة هونر لإحداث نقلة نوعية في تصميم الهواتف الذكية ووظائفها الصحية، مع اقتراب موعد الكشف الرسمي عن سلسلتها المرتقبة HONOR 700 في السوق الصيني، والمقرر يوم الثالث عشر من نوفمبر الجاري.

يأتي الجيل الجديد الذي يضم طرازات Honor 700 وHonor 700 Pro وHonor 700Sعلى شاشة خلفية ثانوية مدمجة بعناية بجوار وحدة الكاميرات، تتجاوز الأدوار التقليدية لعرض الإشعارات أو معاينة صور السيلفي، لتتحول إلى منصة مصغرة لمتابعة المؤشرات الحيوية للمستخدم.

مواصفات هاتف HONOR 700

على الجانب الآخر ستتيح الشاشة الخلفية قياس وعرض معدل نبضات القلب ونسبة تشبع الأكسجين في الدم (SpO2) بشكل مباشر وسريع، من خلال عملية قياس لا تستغرق سوى عشر ثوانٍ. وتُظهر المؤشرات الأولية اعتماد الهواتف على مستشعرات بصرية مدمجة (PPG) لتتبع مؤشرات القلب والتنفس بدقة، في خطوة تستهدف تقليل الاعتماد الكلي على الساعات والأساور الذكية في الفحوصات السريعة اليومية، بانتظار الكشف عن التفاصيل الهندسية الكاملة لآلية الاستشعار خلال حفل الإطلاق.

ميزات هاتف HONOR 700

وعلى صعيد التصميم والعتاد، تعتمد السلسلة لغة بصرية حديثة ترتكز على دمج الشاشة الخلفية داخل جزيرة زجاجية بتصميم عائم، محاطة بإطار معدني نحيف، مع طرحها بخيارات لونية متنوعة تشمل الأبيض، والأزرق، والسماوي، والوردي. كما تشير التوقعات التقنية إلى تزويد الهواتف بمعالجات Snapdragon الحديثة من شركة كوالكوم، مدعومة بذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 16 جيجابايت لتعزيز الأداء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتعكس هذه الخطوة توجهاً استراتيجياً متسارعاً من هونر لدمج حلول الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي في صميم الواجهات التفاعلية للهواتف الذكية، مما يرفع سقف المنافسة في فئة الهواتف المتوسطة والعليا مع قرب طرح السلسلة رسمياً في الأسواق.