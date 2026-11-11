تحديث غامض لهواتف جالاكسي S24.. تعرف على ما يقدمه من تحسينات

بدأت شركة "سامسونج" (Samsung) في طرح تحديث برمجي جديد لسلسلة هواتفها الرائدة (Galaxy S24).

ورغم حجم التحديث، إلا أنه يركز بالأساس على إصلاحات داخلية لضمان استقرار النظام بدلاً من تقديم ميزات مرئية جديدة للمستخدمين.

تحسينات داخلية لاستقرار النظام

وبحسب تقرير نشره موقع "سام موبايل" (SamMobile) المتخصص في أخبار الشركة، يبلغ حجم التحديث الجديد 487.49 ميجابايت.

ويقتصر سجل التغييرات الرسمي (Changelog) المرفق معه على جملة واحدة تفيد بتطبيق "أكواد استقرار لتشغيل النظام".

وأوضح التقرير أن سامسونج لم تشرح التأثير المباشر لهذا التغيير على المستخدم العادي.

لكن هذه التحديثات الداخلية (Under-the-hood) عادةً ما تعمل على حل المشاكل التقنية المخفية، لتجعل الهاتف يعمل بسلاسة أكبر دون مشاكل مفاجئة.

وأشار الموقع إلى أن الشركة سبق وقدمت تحديثات بنفس الوصف لأجهزتها اللوحية وهواتفها السابقة.

طريقة وموعد الحصول على التحديث

ويحمل هذا التحديث رقم الإصدار (S92xNKSUIEZJB)، وهو متاح حاليًا للمستخدمين في كوريا الجنوبية فقط.

وتوقع التقرير أن تقوم سامسونج بتوسيع دائرة الإطلاق لتشمل باقي دول العالم خلال الأيام القليلة القادمة.

ويمكن لمستخدمي هواتف (Galaxy S24) التحقق من وصول التحديث لأجهزتهم بكل سهولة.

يكفي الدخول إلى "الإعدادات" (Settings)، ثم اختيار "تحديث البرامج" (Software update)، والضغط على خيار "التحقق من وجود تحديثات" (Check for updates) لتنزيله فور توفره.