سامسونج تسعد عشاقها.. تحديث شامل لساعات جالاكسي Watch 8 بمزايا مذهلة

أطلقت شركة "سامسونج" (Samsung) رسمياً التحديث النهائي والمستقر لواجهة تشغيل ساعاتها الذكية.

يمنح التحديث الجديد مستخدمي سلسلة ساعات "جالاكسي ووتش 8" (Galaxy Watch 8) تجربة استخدام جديدة كلياً، بعد أشهر طويلة من الاختبارات.

نهاية مرحلة الاختبارات

وبحسب تقرير نشره موقع "أندرويد أوثوريتي" (Android Authority) التقني، بدأت سامسونج في إرسال تحديث واجهة المستخدم "وان يو آي 9" (One UI 9) المبني على نظام التشغيل "وير أو إس 7" (Wear OS 7) للمستخدمين العاديين في كوريا الجنوبية.

يدير وهذا النظام هو البرنامج الأساسي الساعة ويجعلها أسرع وأكثر استجابة.

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تنهي فترة تجريبية استمرت نحو شهرين ونصف.

وسيصل التحديث بحجم يبلغ حوالي 2 جيجابايت للمستخدمين الذين لم يشاركوا في النسخة التجريبية، ويتضمن أيضاً التحديث الأمني لشهر أكتوبر 2026 لحماية الساعة من أي ثغرات.

مزايا صحية وواجهات جديدة

رغم أن الشركة لم تنشر قائمة التغييرات الكاملة بعد، إلا أن النسخ التجريبية كشفت عن إضافات رائعة.

فقد حصلت الساعة على تصميم جديد للشاشة، وخيارات أكثر لتعديل شكل الواجهة ليناسب ذوقك الشخصي.

كما اهتم التحديث بصحتك بشكل خاص؛ حيث أضاف أدوات جديدة لتطبيق "سامسونج هيلث" (Samsung Health) لتتبع المجهود القلبي أثناء التمارين، ومراقبة دقيقة لمؤشراتك الحيوية أثناء النوم.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت أدوات التحكم في التمارين الرياضية أكثر سهولة، مع تحسينات في ميزة تتبع مسار العودة (Trackback) لضمان عدم ضياعك أثناء الجري أو المشي.

طريقة الحصول على التحديث

وأشار الموقع إلى أن التحديث متاح حالياً لساعات "ووتش 8" و"ووتش 8 كلاسيك" في كوريا الجنوبية فقط، ومن المتوقع أن يصل تباعاً لباقي دول العالم قريباً.

ويمكن للمستخدمين التحقق من وصول التحديث عبر تطبيق "جالاكسي ويرابل" (Galaxy Wearable) على هواتفهم، ثم الدخول إلى إعدادات الساعة وتنزيل التحديث.