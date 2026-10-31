قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتخاب مصر لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية للمرة الثالثة
بالأرقام.. عموتة يعادل كولر وموسيماني في أول 11 مباراة مع الأهلي ويتفوق على فايلر
بدر عبد العاطي: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن المصري ومصر ترفض الاعتداء على دوله
البنك الأهلي يحدد شروط رحيل محمود الجزار بعد اهتمام الأهلي | خاص
10 وفيات و24 مصابا.. وزير الصحة يوجه بتقديم الرعاية لمصابي حادث الطريق الأوسطي
بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. حقيقة خضوع الصيدليات لمواعيد غلق المحال التجارية
نادر أبو الليف لـ صدى البلد: سعيد بنجاح سحر الشرق.. وأرحب بأغاني المهرجانات الهادفة | فيديو
حكم تقديم الطعام للمعزين عند أهل الميت.. عطية لاشين يوضح
عبد الصمد ماهر يكشف تفاصيل الإنجاز التاريخي للدواء المصري في أفريقيا
بعد خسائر 105 جنيهات.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه في مصر اليوم السبت
وزيرة التضامن توجه الهلال الأحمر بتقديم الدعم لأسر ضحايا ومصابي حادث الأوسطي
ميكروباص اصطدم بتريلا متوقفة.. التحريات تكشف سبب حادث الطريق الأوسطي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمعالج خارق واتصال فضائي.. سامسونج تطلق وحشها الفاخر القابل للطي Samsung W27

Samsung W27
Samsung W27
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد Samsung W27، أحدث هواتفها الفاخرة القابلة للطي، والذي طورته بالتعاون مع شركة China Telecom ضمن سلسلة Heart to the World، مستهدفة فئتي رجال الأعمال والهواتف الفاخرة، مع تصميم ثنائي اللون ولمسات ذهبية، إلى جانب مواصفات تقنية متقدمة ودعم الاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية.

ويستند هاتف سامسونج الجديد Samsung W27 إلى البنية التقنية لجهاز Galaxy Z Fold 8 Ultra، مع تقديم مجموعة من التجهيزات المميزة، أبرزها معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، فضلا عن شاشات AMOLED متطورة وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

تصميم فاخر بلمسات ذهبية


يأتي Samsung W27 بتصميم ثنائي اللون، مع خيارات تشمل الأحمر والأزرق، وتحيط به مجموعة من التفاصيل الذهبية التي تشمل الإطار الخارجي والمفصلة ووحدة الكاميرات وحلقات العدسات، بينما يحمل الغطاء الخلفي شعار Heart to the World المميز لهذه السلسلة.

ولتعزيز مقاومة الخدوش والصدمات، استخدمت سامسونج زجاج Corning Gorilla Glass Ceramic 3 في اللوحة الخلفية والشاشة الخارجية، فيما تتضمن علبة الهاتف غطاء حماية مغناطيسيا مصنوعا من ألياف الكيفلار، إلى جانب شاحن سريع بقدرة 45 واط وكابل الشحن وأداة إخراج شريحة الاتصال.

Samsung W27

ويبلغ وزن الهاتف 215 جراما، وتصل أبعاده عند الطي إلى 72.8 × 158.4 × 8.9 ملم، بينما تبلغ أبعاده عند فتحه بالكامل 143.2 × 158.4 × 4.1 ملم.

شاشتان AMOLED بسطوع يصل إلى 3000 شمعة

يتميز هاتف Samsung W27 بشاشة داخلية قابلة للطي من نوع Dynamic AMOLED 2X، بقياس 8 بوصات ودقة 2504 × 2256 بكسل، بكثافة تبلغ 422 بكسل لكل بوصة، مع معدل تحديث تكيفي يتراوح بين 1 و120 هرتز، ودعم تقنية HDR10+.

أما الشاشة الخارجية، فتأتي من النوع نفسه بقياس 6.5 بوصة، وبدقة 2520 × 1080 بكسل، مع معدل تحديث تكيفي يتراوح بين 1 و120 هرتز.

وتصل درجة السطوع القصوى للشاشتين إلى 3000 شمعة، وفقا للمواصفات المعلنة، ما يعزز وضوح المحتوى في ظروف الإضاءة المختلفة.

Samsung W27

معالج رائد وذاكرة تصل إلى 1 تيرابايت


على صعيد الأداء، يتم تشغيل هاتف Samsung W27 بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy بتقنية تصنيع 3 نانومتر، مع وحدة معالجة رسومية Adreno 840، وتصل سرعة المعالج القصوى إلى 4.74 جيجاهرتز.

وتوفر سامسونج الهاتف بذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت، مع خيارين للتخزين الداخلي بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 17 مع واجهة One UI 9، ويضم مجموعة من مزايا Galaxy AI، التي تشمل البحث الفوري والترجمة المتزامنة، إلى جانب منصة الحماية Samsung Knox لتأمين البيانات والمعلومات الشخصية.

Samsung W27

كاميرات بدقة 200 ميجابكسل وتصوير فيديو 8K


في قطاع التصوير، يتميز هاتف Samsung W27 بنظام كاميرات خلفي ثلاثي، يتكون من:

- كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.7، مع مثبت بصري OIS وتقنية التركيز التلقائي Quad Pixel AF.
- كاميرا واسعة المجال بدقة 50 ميجابكسل، بزاوية رؤية تبلغ 120 درجة.
- كاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري بمعدل 3x والتثبيت البصري OIS.
- كما يدعم الهاتف تقريبا رقميا يصل إلى 30x، مع إمكانية تسجيل الفيديو بدقة 8K، والاستفادة من تقنيات التثبيت Super Steady وقفل الأفق الأفقي.

ويضم الهاتف كاميرتين أماميتين بدقة 10 ميجابكسل لكل منهما، إحداهما مدمجة في الشاشة الخارجية والأخرى في الشاشة الداخلية القابلة للطي.

Samsung W27

اتصال مباشر بالأقمار الصناعية وبطارية 5000 مللي أمبير

من أبرز المزايا التي يقدمها Samsung W27 دعمه لشبكة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية Tiantong، ما يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية في المناطق التي تتوفر فيها الخدمة.

ويحصل الهاتف على الطاقة من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 20 واط.

وتشمل المواصفات الأخرى دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية Wi-Fi 7، وBluetooth 6.0، وتقنية NFC، إلى جانب مستشعر بصمة مدمج في الإطار الجانبي، ومكبرات صوت ستيريو تدعم Dolby Atmos، ومقاومة الماء بمعيار IP48.

سعر Samsung W27

تطرح سامسونج هاتف Samsung W27 في السوق الصينية بإصدارين من حيث سعة التخزين، وتأتي الأسعار على النحو التالي:

- إصدار 16 جيجابايت رام و512 جيجابايت تخزين: بسعر 18999 يوانا صينيا، ما يعادل نحو 2850 دولارا أمريكيا.
- إصدار 16 جيجابايت رام و1 تيرابايت تخزين: بسعر 21999 يوانا صينيا، ما يعادل نحو 3300 دولار أمريكي.

سامسونج W27 سعر Samsung W27 سامسونج اتصال بالأقمار الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عموتة

الأهلي يحسم موقفه من رحيل الحسين عموتة.. وقرار مفاجئ بشأن الجهاز الفني

البنك المركزي

السعودية توافق على استمرار وديعة بـ 5.3 مليار دولار لمدة عام في «المركزي المصري»

شوبير

بديل عموتة في الأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن 4 أسماء رياضية شهيرة

نشات الديهي وبوتين

العاشرة بدلًا من TeN.. نشأت الديهي يكشف تفاصيل تغيير اسم القناة.. ويوضح حقيقة سؤاله للرئيس بوتين

شمس البارودي و الفنانه نجوى إبراهيم

النصيحة في العلن فضيحة.. شمس البارودي تخرج عن صمتها وتهاجم ماما نجوى

عدادات الكهرباء الكارت

مديونية عداد الكهرباء الكارت.. أسباب الخصم المفاجئ من الرصيد

شيكو بانزا

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

الحد الأدنى للمعاشات

هل يحصل أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار الحكومة برفع الحد الأدنى

ترشيحاتنا

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

بالصور

بعد اعتزال 15 عاماً.. أول ظهور للفنانة آثار الحكيم

آثار الحكيم
آثار الحكيم
آثار الحكيم

رائحة الشعر تتغير سريعًا بعد الغسل .. 6 أسباب تتعلق بفروة الرأس

رائحة شعرك
رائحة شعرك
رائحة شعرك

عندما يتغير الآخرين من غير ما يقولوا حاجة؟.. 5 أسباب نفسية واجتماعية

ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده

طريقة عمل خضار سريع ولذيذ لكل الأسرة

خضار سريع
خضار سريع
خضار سريع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: حتى لا نصنع أصنامًا صغيرة بأيدينا

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

المزيد