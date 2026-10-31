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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سفير سلوفينيا: فرص واعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر

سفير سلوفينيا
سفير سلوفينيا
منار عبد العظيم

أكد ساشو بودلسنيك، سفير سلوفينيا لدى مصر، وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القاهرة وليوبليانا، خاصة في مجالات البنية التحتية والموانئ وإدارة المياه، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا محوريًا لتداول وتوزيع المنتجات والوصول إلى الأسواق الإقليمية.

وقال بودلسنيك، خلال لقاء خاص ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتطوير البنية التحتية، بما يشمل الموانئ، إلى جانب خططها للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتوزيع العديد من المنتجات، لافتًا إلى أن إدارة المياه تمثل أحد المجالات المهمة للتعاون، في ظل اهتمام واستثمارات الشركات الأوروبية بهذا القطاع.

الموقع الجغرافي يعزز فرص التعاون بين البلدين

وأوضح السفير السلوفيني أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر وسلوفينيا يمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، حيث تعد سلوفينيا بوابة للأسواق الأوروبية، خاصة أسواق أوروبا الوسطى، بينما تمثل مصر نقطة انطلاق مهمة نحو الأسواق الأفريقية وأسواق الشرق الأوسط.

وشدد على أهمية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين لتشمل قطاعات جديدة، وعدم الاقتصار على التجارة التقليدية، بما يحقق مصالح مشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.

مشروع مشترك بين شركات مصرية وسلوفينية في أفريقيا

وأضاف بودلسنيك أن الشركات المصرية تشهد نشاطًا متزايدًا في القارة الأفريقية وتسعى إلى توسيع نطاق أعمالها، كاشفًا عن وجود مشروع يجري العمل على تنفيذه بالتعاون بين شركات مصرية وسلوفينية في إحدى الدول الأفريقية، ولم يكتمل تنفيذه حتى الآن.

وأعرب عن أمله في استمرار هذا النوع من الشراكات الاقتصادية والتوسع فيها خلال الفترة المقبلة، بما يعزز العلاقات بين البلدين ويدعم فرص التعاون في الأسواق الأفريقية والأوروبية.

ساشو بودلسنيك تعزيز التعاون الاقتصادي مجالات البنية التحتية

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