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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة والد الملحنين عمرو وبلال سرور .. موعد ومكان الجنازة

الملحن بلال سرور
الملحن بلال سرور
أحمد إبراهيم

توفى المهندس شريف سرور، والد الملحنين عمرو سرور وبلال سرور، ومن المقرر تشييع جثمانه اليوم من مسجد الحصري، عقب صلاة الظهر، على أن يتم دفنه بمقابر طريق الفيوم.

موعد ومكان جنازة والد الملحنين عمرو وبلال سرور

وأعلن أفراد أسرة الراحل موعد تشييع الجثمان، من خلال نعي جاء فيه: «إن شاء الله صلاة الجنازة في مسجد الحصري بعد صلاة الظهر على المغفور له بإذن الله المهندس شريف سرور، والد عمرو سرور وبلال سرور وحازم سرور، والدفن في مقابر طريق الفيوم».

واختتمت الأسرة نعيها بالدعاء للفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الصديقين والشهداء، ويغفر له ويرحمه، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة.

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