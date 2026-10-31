تصريحات مثيرة لماما نجوى.. القصة الكاملة لأزمة الإعلامية مع أشرف زكي وشمس الباروي تدخل على الخط

أثارت تصريحات الإعلامية نجوى إبراهيم ضد نجمات الجونة حالة من الجدل الواسع مما أثار غضب الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين كما دخلت على الخط الفنانة المعتزلة شمس البارودي ونرصد فى التقرير التالي القصة الكاملة.

بداية الأزمة ورد أشرف زكي

تصدر اسم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والإعلامية نجوى إبراهيم، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعتراضه على تصريحاتها بشأن إطلالات الفنانات في مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدًا رفضه للتشبيهات التي استخدمتها، فيما أوضحت نجوى إبراهيم أنها لم تقصد الإساءة إلى أي فنانة.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بيت العز»، أوضح أشرف زكي رفضه لما قالته نجوى إبراهيم، مؤكدًا أن تصريحاتها أثارت استياء عدد من الفنانات بسبب التشبيهات التي استخدمتها في الحديث عن إطلالاتهن.

وبدأت المداخلة عندما قالت نجوى إبراهيم إن أشرف زكي حاول التواصل معها أكثر من مرة، موضحة أنها رحبت بظهوره للرد على تصريحاتها. لكن زكي نفى ذلك، مؤكدًا أنه أرسل لها رسالة صباحية فقط، بعدما حصل على رقم هاتفها، كما تواصل مع رئيسة المحطة.

وانتقل الحديث إلى تصريحات نجوى إبراهيم عن الفنانات، حيث قال أشرف زكي: «اللي حضرتك قولتيه إحنا رافضينه كفنانين ولنا حق الرد»، معترضًا على حديثها عن المايوهات والأزواج، ومطالبًا بتوضيح المقصود بهذه التعبيرات.

وأضاف: «إنتِ واحدة من الأسرة الفنية اللي بتهينيها وتتجاوزي في حقها»، مؤكدًا أن ما قيل تسبب في صدمة له ولعدد من زملائه، رغم تقديره لنجوى إبراهيم ومكانتها لديه على المستوى الإنساني.

وتطرق أشرف زكي إلى حديثها عن الأزواج، متسائلًا عما إذا كانت تقصده شخصيًا، خاصة أنه حضر المهرجان برفقة زوجته. وردت نجوى إبراهيم بأنها لم تقصد أحدًا بالاسم، قائلة: «أنا عمري ما شوفتك غير بالبدلة، ولا أقصد حد بالاسم».

من جانبها، أكدت نجوى إبراهيم أنها لم تقصد إهانة أي فنانة، موضحة أنها تحدثت من وجهة نظرها ولم تذكر أسماء بعينها، وأنها ترى أن من حقها التعبير عن رأيها.

وفي نهاية المداخلة، شددت نجوى إبراهيم على تقديرها لأشرف زكي، مؤكدة أنه من الفنانين الذين تحترمهم، وأنها تتفهم حقه في الرد على ما قالته.

شمس البارودي تدخل على الخط

بينما دخلت على الخط الفنانة المعتزلة شمس البارودي موجهة رسالة إلى الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم، بعد حديثها عن بعض الفنانات، معربة عن استيائها من الطريقة التي تناولت بها الأمر، ومؤكدة أن النصيحة ينبغي أن تكون بحب وصدق، بعيدًا عن التلميح أو إحراج الزميلات أمام الجمهور.

وقالت شمس البارودي، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، إن جيهان نور قامت بموقف وصفته بالرقي، مشيرة إلى أنها تتفق مع مضمون رأي نجوى إبراهيم، لكنها كانت تتمنى أن توجه نصيحتها بشكل شخصي، خاصة أنها لا تزال تحتفظ بعضويتها في نقابة المهن التمثيلية.

وأوضحت شمس البارودي أنها قررت عقب اعتزالها الفن إنهاء عضويتها بالنقابة بنفسها، بعد تعليق سابق للفنانة الراحلة فاطمة مظهر على قرار اعتزالها، مؤكدة أنها فضلت الابتعاد دون توجيه أي انتقادات لزميلاتها اللاتي عملت معهن أو الفنانات اللاتي جئن بعدها.

وأضافت أنها كانت تتمنى أن تتحدث نجوى إبراهيم مع نقيب المهن التمثيلية بشكل شخصي، وتطالبه بتوجيه النصح إلى الفنانات، وأن تكون هي أيضًا جزءًا من هذا التوجيه، بدلًا من تناول الأمر بصورة علنية، مشددة على أن لكل شخص عقله الذي يدرك به اختياراته، وأن العمل الفني شيء والسلوك الشخصي شيء آخر.

وأكدت شمس البارودي رفضها الدخول في مقارنات بشأن الملابس أو المظهر، قائلة إن الله وحده يعلم ما في الصدور، ويحاسب كل إنسان على أفعاله، معربة عن حزنها من أن تأتي بعض التعليقات على حساب زمالة فنية لا تزال قائمة بين نجوى إبراهيم وعدد من الفنانات.

شمس البارودي: النصيحة بحب وصدق لا تأتي بهذه الصورة

وأشارت الفنانة المعتزلة إلى تقديرها لنجوى إبراهيم ومحبة أجيال السبعينيات والثمانينيات لها، وارتباطهم بلقب «ماما نجوى»، لكنها شددت على أن كسب تأييد الجمهور من خلال التلميح إلى شخصيات أخرى قد يحول النصيحة إلى شماتة أو إحراج.

كما علقت على موقف المستشار مرتضى منصور في هذا الشأن، موضحة تقديرها واحترامها له، مع الإشارة إلى أن لديها تحفظًا على بعض ما صدر عنه.

واختتمت شمس البارودي رسالتها بالتأكيد على أن قول الحق لا يعني بالضرورة أن تكون طريقة طرحه صحيحة، وأن النصيحة يجب أن تقدم بحب وصدق، معربة عن تمسكها برأيها رغم توقعها تعرضها لانتقادات جديدة بسبب ما كتبته.