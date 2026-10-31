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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البنك الأهلي يحدد شروط رحيل محمود الجزار بعد اهتمام الأهلي | خاص

البنك الأهلي
البنك الأهلي
عمرو مصطفى

 كشف مصدر داخل إدارة نادي البنك الأهلي، في تصريحات خاصة، عن وجود اتفاق مبدئي داخل النادي بشأن مستقبل محمود الجزار، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته.

 البنك الأهلي يحدد شروط رحيل محمود الجزار في يناير 

وأوضح المصدر أن إدارة البنك الأهلي ترفض فكرة التخلي عن اللاعب، سواء لصالح النادي الأهلي أو أي نادٍ آخر، مقابل مبلغ مالي يقل عن القيمة التي حصل عليها النادي عند بيع عمر الجزار، مدافع الفريق السابق، إلى القلعة الحمراء.

 البنك الأهلي يرفض الصفقات التبادلية لضم محمود الجزار

 

وأكد المصدر أن إدارة البنك الأهلي ترى أن محمود الجزار يمتلك قيمة فنية وتسويقية كبيرة، وهو ما يدفعها للتمسك بالحصول على مقابل مادي مناسب حال الموافقة على رحيله، مشددًا على أن النادي لن يقبل عروضًا تقل عن 60 مليون جنيه، وهي القيمة التي انتقل بها عمر الجزار إلى الأهلي.

وأضاف أن الاتجاه داخل إدارة البنك الأهلي يتمثل في إتمام أي صفقة لرحيل محمود الجزار من خلال مقابل مالي مباشر، دون الدخول في صفقات تبادلية مع الأندية الراغبة في ضمه.

وأشار المصدر إلى أن النادي لا يفضل فكرة الحصول على لاعبين ضمن الصفقة، حتى في حال طرح أسماء من جانب الأهلي، مثل أحمد رضا، أو غيره من اللاعبين، مؤكدًا أن الأولوية تتمثل في تحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة من بيع مدافع الفريق.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن موقف البنك الأهلي واضح حتى الآن، ويتمثل في عدم التفريط في محمود الجزار بشروط مالية أقل من صفقة عمرو الجزار، مع ترك الباب مفتوحًا أمام العروض التي تتناسب مع مطالب النادي.

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